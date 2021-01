Za dva body jsme šťastni, tvrdí plzeňský kouč Čihák

Dva body berete s radostí?

Ano. Jsme za ně hrozně šťastni. Vždyť Kometa byla v poslední době v laufu.

Co rozhodlo o vašem vítězství?

Že jsme se v závěru základní hrací doby výtečně ubránili sérii přesilovek domácích. A konečně jsme zvládli prodloužení. Z toho mám velkou radost. Výborně nám zachytal brankář Pavlát. S Frodlem tvoří v současnosti výbornou dvojici. Oba skvěle pracují.

Zdálo se, že se hrálo v hodně vysokém tempu...

Souhlasím. Střetnutí mělo velmi dobrou úroveň. Bylo vidět, že se Kometa zvedá, a taky my jsme snad už definitivně překonali těžké období z prosince, kdy se nám mnoho nedařilo.

Připsali jste si třetí extraligové vítězství za sebou a sérii zápasů, v nichž jste bodovali, jste dokonce protáhli na sedm...

Extraliga je dlouhodobá soutěž, v níž se málokteré mužstvo vyhne výkyvům. I my jsme si prošli menší krizí, ale máme ji už za sebou. Kluci se z ní dostali vlastním přičiněním, ukázali velký charakter.

V dosavadních vašich vzájemných střetnutích s Brnem v této sezoně zvítězil vždy hostující tým. Nepřispělo k tomu i to, že se hraje bez diváků?

Je to možné. Kdyby mohli fanoušci do hlediště, asi by to bylo v Brně hodně divoké, a my bychom to tady měli mnohem těžší. A platí to pochopitelně rovněž v opačném gardu. Vždyť naši i brněnští příznivci patří k nejlepším v extralize.