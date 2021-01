Brno - Hradec Králové 1:2 Rozjetá Kometa zhasla, nebodovala po sedmi utkáních

Svižnou první třetinu načala už po 18 vteřinách nebezpečná střela Kevina Klímy, kterou ale zlikvidoval Vejmelka. Brněnský gólman se blýskl i při střele Růžičky, což signalizovalo, že hosté byli více aktivnější a více se cpali před branku Komety.

Vyplatilo se jim to v 16. minutě, domácí nedokázali vyhodit puk do středního pásma a v závaru před Vejmelkou se nejlépe orientoval francouzský útočník Perret a svým devátým gólem v sezoně otevřel skóre utkání.

Brno mělo největší šanci úvodního dějství ve 13. minutě, ale Plášek trefil jen břevno. K vyrovnání se Kometa dostala ve 24. minutě při své třetí početní výhodě, kombinaci Holíka a Zaťoviče nekompromisně pod břevno uklidil Klepiš a zaznamenal tak svůj pátý gól v sezoně.

Misku vah ve vyrovnaném zápase na svou stranu převážili hosté také v přesilové hře, kdy sražený puk zasunul za bezmocného Vejmelku Smoleňák. Vedoucí gól nastolil mírnou převahu Mountfieldu, který diktoval tempo hry, kontroloval střední pásmo a nepouštěl Brňany do větších střeleckých příležitostí.

Ve třetí třetině pokračoval Hradec v tomto stylu hry, dobře bránil, rychle přecházel do protiútoků a byl důraznější před brankou. Brno se jen těžko dostávalo do přečíslení a Lukešova ohrožení. Hradec zvládl poslední minuty velmi dobře takticky a nepustil Kometu do závěrečného tlaku.