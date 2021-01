Vítkovice - Olomouc 2:1 Vítkovice slaví těsné vítězství, opět pomohl střelec Lakatoš

Už i s uzdraveným exvítkovickým kapitánem Oleszem byla Olomouc v úvodu utkání nebezpečnější. Domácí sice soupeře v první části dvojnásobně přestříleli, ale i tak větší hrozbou byly pokusy Hanáků. Burian však zblízka bekhendem minul branku a možná ze dvou kroků nepropasíroval puk za záda Svobody ani Ostřížek, který měl vzápětí po dobře sehraném přečíslení hostů i čas na zamíření, ale opět vynikl vítkovický gólman.

Ostřížek se dočkal až do třetice, ale gólovou akci parádní zpětnou přihrávkou zpoza branky vymyslel ve 22. minutě Kolouch. Ostřížek zblízka zavěsil i s tečí o Svobodovu ruku do odkryté klece.

Hokejisté Olomouce se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Olomouc si náskok dlouho neužila. Ondrůšek šel vzápětí na trestnou lavici a přesilovku rychle svou sedmnáctou trefou sezony využil Lakatoš.

Jedinečnou šanci pak Hanákům nabídl Kalus, po jehož ostrém zákroku u mantinelu měli hosté šestiminutovou přesilovku pět na čtyři. Sehráli ji ovšem mizerně, aniž by soupeře přivedli do úzkých. Jen 15 sekund poté, co se Vítkovice vrátily do plného počtu, Valentovu ležérní rozehrávku vypíchl Fridrich a jeho výpad dokončil dorážkou Hruška.

Více gólů už nepadlo. V třetím dějství k nim bylo už jen minimum možností. Domácí se soustředili na ubránění výsledku a soupeř jejich defenzivu ničím neotevřel. Hosté se v závěru dostali ke krátké power play, ale vyjma jednoho závaru před Svobodou se k ničemu nebezpečnému nepropracovali.