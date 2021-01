Že jsem malý? Už mi to nevadí. Jsem rád, že nejsem kolohnát, svěřoval se vítkovický talent Fridrich

Do útočné akce jste se zapojil ihned poté, co jste opustil trestnou lavici. Cítil jste šanci ohrozit soupeřovu branku?

Náš obránce (Gewiese) vyhodil puk a obránce (Valenta) o mě asi nevěděl, protože pro ten puk nejel úplně naplno. Měl jsem sílu, tak jsem to zkusil dojet. Vystihl jsem rozehrávku o mantinel, dostal jsme se před gólmana a zkusil jsem to tam nějak zamést. Ani nevím, jestli se to odrazilo od brankáře, nebo od tyče, ale Hrouda to tam zametl výborně.

Bylo to ubráněné šestiminutové oslabení klíčem k výhře nad Olomoucí?

Určitě ano. Odehráli jsme všechna oslabení bez problémů. Závary tam byly, ale zvládli jsme to a tohle rozhodlo. Nedávno v Litvínově jsme hráli v oslabení sedm minut. Docela nám jdou, tak v tom jen pokračovat.

S Olomoucí jste stejně jako před deseti dny prohrávali. Jaký to byl zápas?

S nimi je to vždy o jednom dvou gólech a věděli jsme, že to bude stejné. Před deseti dny jsme prohráli 1:2, dneska jsme jim to úplně stejným výsledkem vrátili. Chtěli jsme hrát zezadu, tlačit se před jejich branku. Povedlo se a ubojovali jsme to.

Proti Olomouci jste získal první extraligový bod v kariéře, bude to váš oblíbený soupeř?

Ani ne, protože jsme s nimi poprvé v sezoně vyhráli. Ale mají vysoké beky, dá se proti nim dobře bruslit. Doufám, že je porazíme i v tom posledním zápase, co nás čeká.

Cítíte proti vysokým hráčům výhodu ve vaší nevysoké postavě?

Kdysi jsem si myslel, že to může být problém. Ale v chlapech jsem zjistil, že mi to až tak nevadí. Jsem rád, že nejsem vysoký kolohnát. Snažím se sázet na rychlost, u mantinelu se dostat kolem těch vyšších hráčů. Už mi to vůbec nevadí. Přijde mi to naopak někdy jako výhoda.

V juniorce jste dával hodně gólů, v dospělém hokeji už tolik ne. Je těžší se prosazovat?

Je to obrovský rozdíl. Už minulý rok v Havířově jsem měl ze začátku sezony docela problémy s tím přechodem. Ale zase mi ta minulá sezona s tím přechodem hodně pomohla. Už se mezi těmi chlapy v dospěláckém hokeji cítím mnohem lépe. Dokonce mám v této sezoně v extralize více bodů než v první lize.

V této sezoně jste se zabydlel v kádru Vítkovic. Jak se cítíte v kabině vedle Zbyňka Irgla, Lukáše Krenželoka či Romana Poláka?

Je to opravdu super pocit. Kluci jsou úplně v pohodě a snaží se nám mladším své zkušenosti předávat. Moc si vážím toho, že tu jsem. Jsem rodák z Ostravy, odchovanec Vítkovic. Je to pro mě velká čest tady hrát a doufám, že se tu už udržím.