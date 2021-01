Sparta má posilu do obrany. Upsal se jí mistr světa

O jeho služby usilovala už v minulém týdnu, ve čtvrtek jeho příchod dotáhla do konce. Hokejová Sparta zlanařila do kádru ostříleného zadáka Ondřeje Němce, který nedávno předčasně ukončil působení v brněnské Kometě. Pražané o tom informovali v tiskové zprávě.

Světový šampion z roku 2010 se v posledních zápasech v sestavě Komety, které v letech 2017 a 2018 pomohl k dvěma extraligovým titulům, příliš neobjevoval. Vrátil se ještě 22. ledna proti Spartě, aby poté v Brně definitivně sbalil kufry.

✒️ | Obránce ONDŘEJ NĚMEC posílil Spartu! https://t.co/dVVkWlFGj7

🎙 "Posledních čtrnáct dní pro mě nebylo vůbec příjemných. I proto jsem moc rád, že jsem ve Spartě.“ pic.twitter.com/kRa1N0yJvG — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) January 28, 2021

Šestatřicetiletý bek uzavřel s Pražany kontrakt do konce probíhajícího ročníku. „Aktuálně máme zraněné dva obránce, i proto jsme se rozhodli s Ondrou uzavřít spolupráci do konce sezony. Jedná se o prověřeného hráče, který má bohaté zkušenosti se zápasy v play off," uvedl sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

„Je to vítězný typ. Myslíme si, že styl hry, který produkujeme, mu sedne lépe než hra Komety. Je to bezproblémový hráč a moc se těšíme na spolupráci," přidává Ton na adresu bývalého reprezentačního beka, jenž má v nohách 357 startů v KHL. „Posledních čtrnáct dní pro mě nebylo vůbec příjemných. I proto jsem moc rád, že jsem ve Spartě," řekla nová akvizice Pražanů.

Němec odehrál v této sezoně za Kometu 27 utkání, v nichž nastřádal šest asistencí, přičemž zapsal i šest záporných bodů v hodnocení plus/minus.