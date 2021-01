Odplata se nekonala. Znovu vyhrál Třinec. Rozhodly přesilovky, měl jasno brněnský Holík

Brňané vstoupili do utkání výborně a zásluhou Petera Schneidera využili hned první přesilovku, dalších pět ale promarnili. „Přesilovky rozhodly. Dali jsme sice rychlý gól, ale velmi rychle bylo vyrovnáno, což se nám stalo už poněkolikáté. Pak už jsme po sobě jen házeli puky a co prošlo, to vychytal jejich gólman. Hodně jsme jim tu cestu k vítězství usnadnili," popisoval brněnský Petr Holík.

Útočník Komety měl dvě velké šance utkání přinejmenším zdramatizovat. V obou případech ale před napůl odkrytou brankou selhal. „U té první mi to šlo do brusle a těsně vedle. Ta druhá byla stoprocentní. Chtěl jsem si puk stáhnout do protipohybu, ale najednou poskočil snad deset centimetrů nad led a minul jsem ho. Vůbec nevím, co se tam stalo. Asi tam byl nějaký kouzelník, nebo co. Jinak bych to dával do prázdné. Asi jsem to měl pálit z první," přemítal Holík.

Brno prohrálo s Třincem všechny čtyři zápasy v sezoně a připsali si pátou porážka z šesti posledních utkání. Zlepšit náladu si mohou hned v sobotu, kdy hrají doma s Litvínovem. „Vyhověli jsme Litvínovu, který v pátek hrál na ledě Vítkovic," vysvětloval člen brněnského trenérského týmu Jan Zachrla, proč se nehraje podle plánu v neděli.

Také Brňané chtěli utkání přesunout. Třinec ale k přeložení na čtvrtek nesvolil. „Požádali jsme je, ale nevyslyšeli nás. Mají svůj program. Tak to je," dodal Zachrla.