Lotyšský obránce Freibergs zamířil z Brna do Třince

Lotyšský hokejový obránce Ralfs Freibergs se stěhuje z Brna do Třince. Oceláři angažovali devětadvacetiletého účastníka pěti mistrovství světa a olympijských her v Soči 2014 do konce sezony. Do Komety zamířil Freibergs před touto sezonou po třech letech strávených ve Zlíně.