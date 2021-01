Brankář Honzík bude do konce sezony hostovat z Litvínova v Třinci

Díky opožděného začátku NHL vypomáhal Třinci do poloviny prosince gólman Josef Kořenář ze San Jose. Do mistrovství světa dvacítek byl v záloze ve Frýdku-Místku Nick Malík, jenž se vrátil následně do OHL do Sault Ste. Marie Greyhounds a polský reprezentant Ondřej Raszka kývl na nabídku GKS Tychy.

"Navíc má mladý Tomáš Suchánek velkou naději na účast na mistrovství světa osmnáctek. I z tohoto důvodu jsme na trhu hledali brankáře, který se připojí do naší organizace. S Litvínovem jsme se dohodli na angažování Davida Honzíka, který se vrací po zranění a jako každý brankář potřebuje především chytat," řekl klubovému webu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Honzík v této sezoně odchytal za Litvínov pět zápasů s průměrem 3,28 obdržené branky a s úspěšnosti 88,72 procenta. Naposledy chytal 4. prosince právě v Třinci při porážce Litvínova 2:4. Celkem má v extralize i za Karlovy Vary a Spartu na kontě 82 utkání s průměrem 2,99 inkasovaného gólu a úspěšnost 89,68 procenta.