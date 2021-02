Nečestný, nesportovní, zákeřný! Olomouc vytočil krvavý faul pardubického Kosticyna

Úterní zápas proti Olomouci kvůli trestu na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku nedohrál a dá se předpokládat, že od hokeje si na nějakou dobu odpočine. Šestatřicetiletý běloruský útočník ve službách Pardubic Andrej Kosticyn totiž v závěru duelu s Hanáky (5:2) zákeřným způsobem sestřelil o sedmnáct let mladšího obránce Adama Rutara a dodatečný trest od předsedy extraligové disciplinárky Viktora Ujčíka jej jistě nemine.