Ostuda! Do play off nám pomůže jen zázrak, má jasno po debaklu Zlína s Kometou naštvaný Hamrlík

Sedm a dost! Brněnští hokejisté rázně ukončili vysokým vítězstvím 9:3 v extraligovém duelu nad Zlínem nelichotivou sérii domácích proher v řadě. „Jsme za to hrozně rádi. Zlíňané ve středu zdolali Mladou Boleslav, a tak jsme se na ně snažili důkladně připravit. Vyplatilo se. Tentokrát jsme podali velice solidní výkon. Do puntíku jsme plnili úkoly, které jsme od trenérů dostali," říká spokojený obránce Komety Petr Zámorský. Věří, že forma jeho týmu bude s blížícím se play off gradovat. „Soustředíme se na to, abychom do konce základní části extraligy uhráli co nejvíc bodů," tvrdí.