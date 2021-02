Boj o Prezidentský pohár se zdramatizoval! Sparta porazila Třinec, Liberec je v elitní čtyřce

Sparta si zajistila účast v příští sezoně Ligy mistrů, protože už nyní je jasné, že po odehrání kompletních 52 kol základní části neskončí hůř než na druhá. S Oceláři má nyní navíc lepší vzájemnou bilanci. Hosté dokázali dvakrát srovnat jednobrankový náskok Pražanů. Na trefy Matúše Sukeľa a Miroslava Formana už zareagovat nedokázali a prohráli podruhé za sebou.

Z elitní čtyřky vypadl po porážce s Kometou hradecký Mountfield. Brno popáté v řadě zvítězilo a bodovou sérii drží už sedm utkání. Dvěma góly se blýskl Peter Schneider.

Brankář Plzně Dominik Pavlát po inkasování rozhodujícího gólu v Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

Do elitní čtyřky se tak vrátil Liberec po výhře v důležitém souboji o přímý postup do čtvrtfinále nad Plzní, do jejíchž řad se vrátil tahoun Milan Gulaš. Západočechy dostal do vedení Petr Kodýtek, v přesilovce však srovnal Dávid Gríger. Bílí Tygři se museli v závěru bránit dvěma dvojnásobným oslabením za sebou. Dramatické chvíle však ustáli a v prodloužení rozhodl o výhře domácích Michal Bulíř.

Litvínovští vyhráli počtvrté za sebou, když doma zabrali po dvou porážkách. Dvěma góly k vítězství Severočechů přispěl Aaron Irving, tři asistence si připsal František Lukeš. Boleslav sice dvakrát vedla, ale od poloviny zápasu jasně vládli domácí. Bruslaři prohráli třetí z posledních šesti duelů, přesto si udrželi třetí příčku.

Olomouc si v pátek zajistila účast v předkole play off a v neděli předvedla proti Karlovým Varům skvělý obrat na poslední chvíli. V utkání prohrávala 0:2 a ještě v 59. minutě pak 1:3. Během 80 sekund se však trefili Lukáš Nahodil a Rostislav Olesz. Po 58 sekundách prodloužení pak rozhodl Petr Strapáč.

Pardubice utnuly sérii čtyř porážek. S beznadějně posledními Českými Budějovicemi sice prohrály první třetinu, ale pěti góly nakonec zápas v pohodě otočily. Vítězný gól si připsal Anthony Camara. Východočechům patří sedmá příčka.

Předposlední Zlín už je bez šancí na postup do ply off a porážka na ledě Vítkovic pro něj byla pátá v řadě. Vítkovice naopak vyhrály popáté z šesti posledních duelů. Třemi body (2+1) se zaskvěl Lukáš Krenželok.