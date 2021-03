Bratři pálili o elitní čtyřku, jistou ji má starší z Najmanů. Snad to zvládneme, přeje si liberecký Adam

Adame, hecovali jste se s bráchou v boji o elitní čtyřku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále?

Píšeme si před každým zápasem, aby se dařilo. Jsem rád, že mu to tam padlo. Už se teď taky trochu trápil. I když jde o soupeře, furt je to můj brácha. Doufám, že se potkáme v play off a že je tam porazíme.

Poprvé v kariéře jste se oba trefili v jeden den. Bude u Najmanů veselo?

(Směje se) Je to těžký trefit se v jeden den, když jsem zatím dal jen dva góly... Zprávy od rodičů jsem ještě nečetl, ale myslím, že jsou za to rádi.

Ondřej Najman (vlevo) z Mladé Boleslavi střílí gól brankáři Třince Ondřeji Kacetlovi.

Černý Vít, ČTK

Oba své extraligové góly jste dal proti Zlínu. Zařadil se mezi vaše oblíbené soupeře?

(Usměje se) Určitě, když jsou jediné a oba proti Zlínu.

Brankář Zlína Daniel Huf.

Radek Petrášek, ČTK

V první třetině jste Zlín přestříleli v poměru 18:4, skóre však bylo 0:0. Jak důležitý byl úvodní Bulířův gól z 23. minuty?

Dost. Hráli jsme hodně na puku u nich, říkali jsme si, že v tom musíme pokračovat, ale že se musíme víc cpát do předbrankového prostoru a střílet z něho. Po prvním gólu se nám ulevilo, začali jsme si pak víc věřit a naštěstí to tam napadalo. Vyhráli jsme a jsme za to rádi. Jsou to důležitý tři body.

Bylo po třetí brance hotovo?

Neřekl bych. Zápas se musí hrát šedesát minut a my jsme tam pak měli na chvíli výpadek. Po něm jsme se však zase dostali do tempa a jsme rádi, že jsme to zvládli.

Jak těžké bude ve Vítkovicích v posledním kole uhájit čtvrtou pozici? Jen připomínám, že k jistotě musíte uhrát dva body, abyste se nemuseli ohlížet na výsledek Plzně.

Bude to hodně těžké. Vítkovice teď mají formu, z posledních jedenácti zápasů jen dva prohráli. Ale pojedeme tam s tím, že chceme čtyřku udržet a udělat co nejlepší pozici na play off. Doufám, že to zvládneme.

V minulém týdnu jste zápas s Českými Budějovicemi nedohrál po zásahu pukem a s podezřením na zlomenou čelist skončil v nemocnici, poté jste hrál i s košíkem. Jak jste na tom?

Zlomená čelist to naštěstí nebyla, ani nebylo potřeba šití, ale schytal jsem to do svalů za krkem. Jsem rád, že to dopadlo takto a už jsem si mohl sundat košík, protože už žádný problémy nemám.

O závěr základní části jste minulou sezonu kvůli zranění přišel, jak si ho teď užíváte?

Jsem rád, že můžu hrát, že teď zraněný nejsem. Doufám, že letos dohraju celou sezonu.

Play off jste ještě nezažil, jste na něj zvědavý?

Jsem. Už se na to připravujeme, starší hráči nám předávají zkušenosti před blížícím se play off, kde se bude každá chyba trestat. Na hokeji je to už i vidět. Doufám, že se přizpůsobím hodně rychle.