Vítkovice mají první bod. S Lakatošem, ale bez Svobody

„Já už to měl docela jednoduché. Nahodil jsem puk na brankáře, od kterého se to odrazilo příhodně pro nás a Hrouda (Jan Hruška) mi to excelentně naservíroval. Já si to už jen přitáhl do protipohybu brankáře," popisoval vítěznou trefu Lakatoš. „Důležitá výhra, ale jen to jen první krůček," brzdil nejlepší vítkovický střelec přílišný optimismus.

Lakatoš přes bolestivé zranění ze zápasu s Libercem nepochyboval, že by do play off nenaskočil. „Moc jsem si přál hrát play off od prvního zápasu. Byl jsem v péči lékařů a fyzioterapeutů a dali jsme to nějakým způsobem dohromady tak, abych mohl nastoupit," přiblížil neodmyslitelný člen elitní vítkovické formace.

Po úvodní výhře v sérii tým chválil za skvělé zvládnutou taktickou bitvu. „Máme svou taktiku, trenérské pokyny, kterých když se držíme, tak nám to klape. Dneska to bylo vidět. Věděli jsme, že Kometu nesmíme pouštět do přesilovek. Dvě sice měli, ale perfektně jsme je zvládli. Máme první bod, ale chceme jet do Brna se dvěma. To je teď náš cíl," uvedl Lakatoš.

Hráči Vítkovic se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Zatímco útočná opora Vítkovic se v zápasové sestavě pro úvodní duel série objevila, kvůli pozitivnímu testu na covid-19 v ní naopak scházel gólman Miroslav Svoboda, který odchytal závěr základní části ve velké pohodě. „Zastoupil ho Ďolík (Daniel Dolejš) a nebyl to žádný problém. Stačí se podívat do statistiky dlouhodobé části. Danek patří k brankářům s nejlepšími čísly," chválil výkon Dolejše autor úvodní branky zápasu Lukáš Kovář.

V Ostravě se na úvodní gól série čekalo téměř dvě třetiny. Bezbrankový stav utnul až Kovář, který z mezikruží téměř protrhl síť za brankářem Vejmelkou. Jednobrankové vedení ale Vítkovicím nevydrželo. Tečí Zámorského střely ho smazal v 55. minutě Peter Schneider. Vyrovnanou bitvu rozhodovalo prodloužení a v jeho první minutě přesně zakončující Lakatoš. „Bylo to dnes o maličkostech a brankářích. Byla to velká taktická bitva, na jejímž konci jsme byli šťastnější my," zhodnotil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Michal Gulaši z Brna (vpředu) a Zbyněk Irgl z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Druhé utkání série na tři vítězství se hraje ve čtvrtek od 15 hodin znovu na ledě Vítkovic. „Máme první výhru, po soupeřově vyrovnání jsme ukázali velkou psychickou sílu a takové chvíle nás posilují. Posledních pět minut jsme zvládli, řekli si, co chceme hrát v prodloužení a dali vítězný gól, Teď už se těšíme na další zápas," nastínil obránce Kovář.