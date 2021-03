Karlovy Vary

Hokejisté Pardubic si po třech letech zase zahrají čtvrtfinále play off. V nedělním čtvrtém duelu předkola vyhráli na ledě Karlových Varů 5:1, když si rozhodující náskok vypracovali dvěma zásahy v druhé třetině. Postup Dynama režíroval gólem a asistencí Andrej Kosticyn, dvakrát pálil do černého Luboš Horký.

Vary přitom vstoupily do duelu aktivně, přičemž ústřední postavou se stal Vondráček. Nejprve připravil zadovkou šanci pro Beránka, jenže Klouček ucpal prostor na bližší tyči. Následně se sám dostal do slibného průniku, ale na pardubického gólmana ani on nevyzrál. První třetina byla ve znamení řady potyček. Hlavně před Novotným, kterého se Pardubičtí snažili rozhodit, se často jiskřilo. Góly však nepadly, byť Poulíček ztečoval Blümelův pas jen těsně vedle karlovarské tyče.

Na ledě se nehrálo v rukavičkách ani v prostřední části a k vidění byla spousta tvrdých soubojů. Horký přimáčkl na mantinel Redlicha, který ze zápasu odstoupil. Hra se kouskovala vyloučeními, ale v přesilovkách se oba týmy tentokrát neprosazovaly.

Gól nakonec padl v počtu hráčů čtyři na čtyři. Ve 33. minutě si po vyhraném buly nabruslil Kolář před branku, předložil puk volnému Poulíčkovi a ten ho nasměroval k pravé tyči. Uběhly čtyři minuty a Dynamo šlo do klíčového trháku. Karlovarští chybovali v obranném pásmu, Kosticyn ještě neuspěl, jenže si všiml najíždějícího Nakládala, jenž tvrdou ranou podruhé rozvlnil síť.

Václav Skuhravý z Karlových Varů na trestné lavici.

Slavomír Kubeš, ČTK

Bělorus Kosticyn pak v závěrečné části srazil Energii definitivně do kolen. V útočné třetině zachytil špatnou rozehrávku nejzkušenějšího domácího zadáka Šenkeříka a tváří v tvář Novotnému nezaváhal. Když pak ve svém 1001. zápase v extralize obdržel Skuhravý za sekání trest pět minut a do konce utkání, šance na obrat se Varům ztenčila na minimum.

Frustrovaný brankář Novotný ještě při oslabení inkasoval dvakrát dvouminutový trest taktéž za sekání a Pardubickým se naskytla dlouhá přesilovka pět na tři, kterou proměnil Horký. Stejný hráč ještě vzápětí zasadil domácím bůra a smutek domácích už pouze zmírnil čestnou trefou Koblasa. Pardubice pronikly do čtvrtfinále, v němž od čtvrtka vyzvou Mladou Boleslav.