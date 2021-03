Holec, Karabáček a Ville pokračují v Českých Budějovicích

Třiatřicetiletý Holec si v uplynulém ročníku připsal ve 28 zápasech čtyři branky a pět asistencí. V extralize má bývalý hráč Slavie, Komety Brno, Plzně a Olomouce na kontě 480 utkání a 173 bodů (76+97).

O devět let mladší Karabáček v 45 duelech této sezony zaznamenal sedm gólů i asistencí. Do Českých Budějovic přišel na konci listopadu 2018 po devíti utkáních odehraných v extralize za Kometu Brno a Hradec Králové, v kterých nebodoval. Do Evropy se tehdy vrátil po tříletém působení v QMJHL a dalších dvou letech na farmách Buffala v AHL a ECHL.

Třiadvacetiletý Ville sehrál za Motor 17 duelů a připsal si gól a asistenci. V Českých Budějovicích byl už loni v létě na zkoušce, ale kvůli platné smlouvě se vrátil do Rovaniemi. V jeho dresu nasbíral v 11 zápasech 19 bodů (5+14).

Pokračovat v Motoru, který místo Václava Prospala povede jako nový hlavní kouč Jaroslav Modrý, naopak nebudou obránce Karel Plášil a útočníci Vít Christov, Martin Novák, Roman Přikryl a Kanaďané Brandon Alderson i David Gilbert, kterým jihočeský klub nenabídl nové smlouvy.