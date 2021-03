Nahlodal nás první gól a přestali jsme hrát, mrzelo Růžičku. Ztrátu luxusního náskoku už v play off zažil

„Přitom polovinu zápasu jsme hráli velice dobře a dostali jsme se do vedení 3:0. Myslím, že nás hodně nahlodal první gól. Přestali jsme hrát, Liberec nás začal přehrávat a my jsme se jen bránili, vyhazovali puky a nehráli svou hru," zhodnotil Vladimír Růžička. „Zápas se lámal za stavu 3:0, kdy jsme jeli několikrát sami na bránu a nedali jsme z toho gól," litoval zahozených šancí, kdy Severočechy podržel gólman Petr Kváča.

Ztratit v play off zápas, když vedete 3:0? Velezkušený trenér něco podobného již zažil. Naposledy před dvanácti lety. A to rovnou ve finále. Růžička tehdy ještě se Slavií prohrával v závěrečné sérii s Karlovými Vary 2:3 na zápasy a snažil se o odvrácení dalšího mečbolu. V šestém utkání na ledě Energie vedl po deseti minutách 3:0 a domácí byli zralí na ručník. Jenže Vary dokázaly dvěma góly ve druhé a stejně tak ve třetí skóre otočit a Západočeši slavili po výhře 4:3 historický titul.

Gól inkasuje brankář Hradce Králové Marek Mazanec.

Radek Petrášek, ČTK

Tentokrát má Růžička a spol. šanci na reparát. Již dnes, kdy série pokračuje opět pod Ještědem druhým dílem. „Můžeme se z prvního utkání jen ponaučit a v pátek hrát celých šedesát minut, stejně jako jsme hráli v první půlce zápasu," řekl Jakub Orsava, jenž ve 29. minutě zvyšoval na 3:0.

„Bohužel od půlky zápasu nám nejely nohy, přestali jsme jezdit a víceméně na ně jen koukali... Liberec na nás vlítnul a zatlačil nás. Nedokázali jsme se z toho dostat. A minutu před koncem v přesilovce vyrovnali," pověděl Orsava.

Jak moc comeback do utkání Bílým Tygrům usnadnili pasivní hrou? „Oni to museli otevřít a tlačit se ještě víc do útoku, když prohrávali o tři branky. A tentokrát se jim to povedlo s výrazným přispěním našeho týmu. Musíme si dát větší pozor a hrát trochu víc aktivněji," uzavřel Orsava. Dnes se začíná v 17:00.