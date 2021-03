Pro Hradec je asi frustrující, když hraje celý zápas bez puku, říká liberecký hrdina Vlach

„Pokračovali jsme v tom, co jsme praktikovali od poloviny prvního zápasu. Hráli jsme výborně, měli dobrý pohyb, skvěle nás podržel gólman. Výsledkem je, že máme v sérii druhý bod," zhodnotil 28letý útočník druhý díl série, ve které zatím Východočeši hledají na svého soupeře recept marně.

V základní části Vlach nastřádal 36 kanadských bodů za 16 zásahů a 20 asistencí. Teď zkrotil Mountfield dvěma góly v přesilových hrách. „U prvního mi Rosandič skvěle přihrál puk na druhou stranu a abych řekl pravdu, snažil jsem se ho jen narvat co největší silou na bránu. Jsem rád, protože chvíli před tím jsem velkou šanci nedal," popsal liberecký odchovanec druhou branku domácích z 36. minuty.

A druhá trefa ze 47. minuty, která definitivně odstřelila hradecké choutky na případný zvrat? „Puk se mi odrazil přímo před hokejku. Jen jsem se snažil netrefit tyčku jako v první třetině. A naštěstí to vyšlo," zmínil pokus z šesté minuty, kdy pálil jen do konstrukce odkryté klece.

Bodují všechny lajny

Po dvou zápasech play off je se dvěma zásahy nejlepším střelcem Bílých Tygrů. „Máme to založené celou sezonu na týmovém pojetí a snad to tak bude i pokračovat dál. Bodují všechny lajny, což je pro nás jenom plus," zhodnotil hráč třetí formace. Těšilo ho, jak se svými parťáky ustáli závěr utkání, kdy se Hradečtí snažili dostat zvýšenou agresivitou svému soupeři pod kůži.

Zleva Jakub Lev z Hradce Králové a Ondřej Vitásek z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

„Je pravda, že po třetím gólu to trochu spustili. Věděli, že jim nic jiného nezbývá. Ale myslím, že jsme se k tomu dobře postavili a nenechali jsme se ničím vyprovokovat. Když bylo potřeba, jako tým jsme se zastoupili. Je to pro ně asi trochu frustrující, když celý zápas hrajete bez puku. Budeme v tom pokračovat, snažit se makat dál a hrát jeden za druhého," plánoval Vlach.

„Je to vypjatý a myslím, že to tak bude pokračovat. Musíme nervy udržet na uzdě a hrát chytře," uzavřel. Série se nyní přesouvá na led Hradce Králové, třetí díl je na pořadu v pondělí.