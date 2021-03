Velké obraty rozhodly. V semifinále extraligy jsou Boleslav i Liberec

Pardubičtí měli v zápase o vše výborný vstup do utkání, když po brankách Poulíčka a Tybora vedli po osmi minutách hry už 2:0. Vedení Perníkářů zvýšil na začátku prostřední části Camara. Boleslav však reagovala už o 53 sekund později, kdy Kloučka poprvé překonal Jaaskelainen.

Třetí třetina však přinesla pro Dynamo očistec. Kousal a Šidlík nejdříve vyrovnali na 3:3, v 51. minutě pak skóre v přesilové hře Boleslavi otočil Kotala. Definitivní ortel nad domácími udělal při power play Stránský, který tak rozhodl o výhře Mladé Boleslavi 5:3 a postupu do semifinále.

Zleva brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička, Andrej Kostitsyn z Pardubic a David Bernad z Mladé Boleslavi.

Josef Vostárek, ČTK

Liberec rozhodl během 21 sekund

Zápas o naději začali hokejisté Hradce Králové lépe, když je v 11. minutě poslal do vedení Koukal, který překonal libereckého Kváču. To bylo, co se branek týká, na dlouhou dobu všechno. Další góly začaly padat až v poslední desetiminutovce. Nejdříve Gríger vyrovnal a o pouhých 21 sekund později otočil skóre ve prospěch Bílých Tygrů Jelínek.

Zaskočený Mountfield se již na odpověď nezmohl, v závěrečné power play ještě jednou inkasoval z Bulířovy hole a prohrál 1:3, celou sérii 0:4 na utkání a končí letošní sezonu ve čtvrtfinále.

Zleva Radovan Pavlík z Liberce a brankář Hradce Králové Marek Mazanec.

David Taneček, ČTK