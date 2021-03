Dvěma góly pečetil Patrik Hrehorčák postup do semifinále extraligového play off, kde se Třinec od příští soboty (3. dubna) utká s Mladou Boleslaví. „Čekali jsme velmi těžkou sérii, a přestože to tak výsledkově nevypadalo, všechny zápasy byly velmi těžké. Rozhodlo to, že jsme dávali góly skoro z každé akce," svěřoval se po hladkém postupu 4:0 na zápasy nad Kometou Brno 22letý slovenský útočník.

Trefy do brněnské branky ve čtvrtém utkání byly jeho premiérovými v českém play off. V Třinci je druhý rok, v minulém roce baly vyřazovací část extraligy zrušena. „První gól byla taková náhoda, šťastná branka. Jack vystřelil a oni mu to zblokovali. Já to tam pak nadvakrát dorazil. Ten druhý jsem trefil zpoza hráče. Hlavně ten třetí gól nás uklidnil," vykládal Hrehorčák.

Před startem play off v Třinci nad tím, kolik zápasů budou potřebovat k postupu, vůbec nepřemítali. „Každý zápas jsme chtěli vyhrát, s tím jsme do toho šli. Po prvním jsme si řekli, že uvidíme, co bude dál. A když jsme zvládli ten třetí, řekli jsme si, že jdeme vyhrát i ten čtvrtý, a tak to i bylo," prozrazoval plány Hrehorčák.

Důvodem herní převahy podle něj byla vyváženost třineckých útoků. Zatímco Brno spoléhalo na první formaci Zaťovič-Holík-Mueller, Třinec hrozil v každém střídání. „Naše čtvrtá formace v těch prvních zápasech neměla moc bodů, ale třetí zápas jsme rozhodli a ve čtvrtém jsme dali dva góly. Každá pětka odvádí svou práci, to je důvod, proč se nám daří," upozornil Hrehorčák.

Semifinálová série HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 1. utkání: Třinec - Mladé Boleslav (sobota 3. dubna, 15 hodin) 2. utkání: Třinec - Mladé Boleslav (neděle 4. dubna, 17 hodin) 3. utkání: Mladá Boleslav - Třinec (středa 7. dubna, 17.30 hodin) 4. utkání: Mladá Boleslav - Třinec (čtvrtek 8. dubna, 17.30 hodin) případné další duely 5. utkání: Třinec - Mladá Boleslav (neděle 11. dubna, 15 hodin) 6. utkání: Mladá Boleslav - Třinec (úterý 13.dubna, 17.30 hodin) 7.utkání: Třinec - Mladá Boleslav (čtvrtek 15. dubna, 17 hodin)

Dalším aspektem, který výrazně přispěl k úspěchu ve čtvrtfinále, byl výkon Ondřeje Kacetla. Brankář, který na začátku sezony neuspěl právě v Kometě, pustil ve čtyřech zápasech čtyři góly. „Byl velmi jistý, moc pomohl v důležitých částech zápasů. Vychytal tutovky. On pomůže nám a my zase jemu," chválil parťáka Hrehorčák.

V semifinále po základní části druhý Třinec narazí na třetí Mladou Boleslav, s níž prohrál v této sezoně všechny čtyři zápasy (3:4 po nájezdech, 2:3, 2:3 a 3:4). „Ale play off je jiná soutěž. Půjdeme do toho stejně jako proti Kometě. Potřebujeme čtyři výhry a jestli to bude 4:0, nebo 4:3, je jedno. Jdeme do toho, abychom vyhráli to semifinále," zdůrazňoval člen čistě slovenské čtvrté řady, kterou kromě něj tvoří ještě Vladimír Dravecký a Miloš Roman.