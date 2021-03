Úplně v pohodě by se to dalo vymyslet, říká Kváča k návratu fanoušků na hokejové semifinále

Stále neví, zda budou moci sehrát domácí zápasy semifinále play off se Spartou před alespoň částečně zaplněnými tribunami, přítomnost fanoušků by však hráči Bílých Tygrů přivítali. „Byl bych za to rád a určitě mluvím i za ostatní. Každý hokejista je rád, když na zimák někdo přijde," říká gólman Liberce Petr Kváča.

Severočeský klub stále čeká, jak dopadne jejich žádost adresovaná ministru zdravotnictví Janu Blatnému a hlavní hygieničce Pavle Svrčinové o udělení výjimky, aby na semifinálová utkání mohla na tribuny alespoň část příznivců.

„Myslím, že když by se to podařilo, byl by to malý zázrak. Ale jde to mimo nás, každopádně za každého člověka na stadionu navíc jsme rádi," poznamenává obránce s chorvatskými kořeny Mislav Rosandič. Doposud na základní část a čtvrtfinále nesměl počet osob přítomných na stadionu překročit 200, aréna pod Ještědem má kapacitu 7500 tisíce míst k sezení.

Liberecká Home Credit Arena.

„Mohla by se nastavit taková pravidla, aby se fanoušci mohli na hokej podívat. Myslím, že lidé by to ocenili a opatření dodržovali, protože by viděli, že to někam směřuje a situace má nějaké východisko a cestu, jak se svět může vracet do normálu," povídá Kváča.

„Zrovna O2 arena nebo naše Home Credit Arena nepatří mezi ty malé a úplně v pohodě by se to dalo vymyslet, aby mohlo pár lidí s nějakými pravidly přijít podívat se a zafandit. Každý se mnou nemusí souhlasit, ale byla by to vzpruha a motivace. Třeba by to zvýhodnilo domácí prostředí, třeba ne, kdo ví. Ale bylo by to super," říká 23letý gólman.

„Bral bych to hlavně kvůli fanouškům, kteří by si to zasloužili. Ale stejně tak i hráči, protože není jednoduché hrát před prázdným stadionem. Ve hře jsou již jen čtyři týmy a kdyby to bylo jen trochu možné, byli bychom samozřejmě moc rádi. Ale víme, jaká je v republice situace a budeme respektovat rozhodnutí ministerstva zdravotnictví," konstatuje trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Liberec v žádosti o výjimku z konce minulého týdne zmínil i případ Slavie, které úředníci v únoru povolili hrstku fanoušků pro zápas Evropské ligy s Leicesterem City v rámci zkušebního projektu. „Stejně jako jsou zápasy Evropské ligy svátkem pro český fotbal, Generali Česká pojišťovna play-off Tipsport extraligy ledního hokeje 2021 je vrcholem hokejové sezony, který by si alespoň minimální množství otestovaných fanoušků na stadionech zasloužil," napsal jednatel Bílých Tygrů Lukáš Přinda v dopise, který klub zveřejnil na svých sociálních sítích.

„Jsme připraveni postupovat dle již ověřeného modelu, který byl představen na utkáních fotbalové Slavie v Evropské lize. Zajistíme otestování vámi stanoveného množství návštěvníků metodou PCR ve vámi stanoveném horizontu před startem akce. Stejně tak zaručujeme dodržení všech souvisejících hygienických opatření, která budou v takovém případě stanovena," stálo v žádosti. Semifinále startuje v sobotu 3. dubna na ledě pražské Sparty a Liberec svá domácí utkání sehraje 7. a 8. dubna.