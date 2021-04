Liberec našel Salákovu slabinu, využil jí v obou zápasech. Musilova genialita jako třešnička

Jsou to detaily, které některým fanouškům můžou připadat zdánlivě nepodstatné. Jenže možná právě díky nim hokejisté Liberce vyhráli na Spartě i druhý zápas semifinálové série play off. Bílým Tygrům pomáhá i detailní rozbor hráčů soupeře, nejvíce vidět to v sobotu i neděli bylo v případě gólmana Pražanů Alexandra Saláka.

Pochopitelně Liberečtí vědí, jak výborným brankářem strakonický rodák je, což ukázal už ve čtvrtfinále proti Olomouci. O to víc se trenér Tygrů Patrik Augusta s celým realizačním týmem zaměřil na to, co by na Saláka mohlo platit.

A všimli si, že účastník tří MS a ZOH 2014 v Soči při zákrocích rád a poměrně často vyjíždí mimo své brankoviště, aby hráčům soupeře zmenšil střelecký úhel. Liberecká odpověď? V sobotu vylákali Saláka ven z branky před nakonec vítězným gólem Vlacha, o den později vstřelil první gól zápasu Bulíř poté, co se Severočechům rychlou kombinací podařilo dostat Saláka z brankoviště znovu.

David Tomášek ze Sparty Praha a brankář Alexander Salák v utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ať je to Sparta nebo my, tak rozbory hráčů a brankářů soupeře jsou na hodně vysoké úrovni a hráči dostávají spoustu informací. Jsou natolik zkušení, že vědí, kdy je pak použít," přiznává Patrik Augusta, že opravdu záleží na každém detailu.

„Je to součást přípravy. Máme kvalitní realizační tým, aby nám ukázal tyto detaily, které můžou rozhodovat a teď se to ukázalo," přizvukuje Michal Bulíř, že se na styl chytání Saláka Severočeši pečlivě připravovali.

I díky tomu se tak domů vracejí se dvěma body. „Dokonalá naše hra určitě není, spoustu věcí můžeme dělat líp. Ale dvě výhry mě hřejí u srdce, podali jsme dva velice kvalitní a kompaktní výkony. Musím pochválit hráče od prvního do posledního, byli velice disciplinovaní," libuje si Augusta.

Brankář Liberce Petr Kváča oslavuje vítězství během utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta se vůbec nedokáže prosadit přes soupeřovu pozornou obranu středního pásma, nedostává se do vyložených šancí. A pomoct si nedokáže ani v přesilovkách, který byly v základní části jednou z jejích hlavních zbraní.

„Nejsem překvapený, jak dobře hrajeme. Na Spartu jsme se před oběma zápasy kvalitně připravili a na ledě se to ukázalo. Všichni jsme věděli, co chceme hrát, kdo má v týmu jakou roli a všechno do sebe zapadlo. I díky týmové práci a odhodlanosti," míní Bulíř.

Nedělní výhru 3:1 zrežíroval dvěma přesilovkovými trefami. V play off tak zaznamenal už 21. a 22. gól, čímž se v klubové historii posunul na první místo před Petra Nedvěda. „To je pro mě novinka a ani nevím, co na to říct. Každopádně jsem za to moc rád, Petr Nedvěd byl hráč velkého kalibru a pro mě je čest ho překonat. Snad ale ještě nějaké góly z mé strany přijdou," věří devětadvacetiletý forvard.

„Sebevědomí se zvedá celému našemu týmu. Stoupá nejen se vstřeleným gólem v přesilovce, ale i zblokovanou střelou v oslabení. Tohle všechno nás nakopne," soudí Bulíř, který s Libercem vyhrál i šestý zápas letošního play off.

Hokejisté Liberce Radan Lenc z Liberce (vlevo) a Adam Musil oslavují gól na 2:0 během utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

V neděli na Spartě Liberci vyšla i sázka na trenérskou výzvu, díky níž rozhodčí ve 46. minutě odvolali vyrovnávací gól Kudrny kvůli Tomáškově nedovolenému bránění brankáři Kváčovi.

„Od videokouče jsme dostali pokyn, že tam nějaký kontakt s brankářem byl. Za takového stavu, a pokud takovou možnost máme, bych do toho šel znovu," říkal Augusta, jenž měl navíc pocit, že celé akci navíc předcházel sparťanský ofsajd. Na ty se ale možnost uplatnění trenérské výzvy nevztahuje. „Možná nám to ten nahoře díky tomu takhle vrátil," usmál se Augusta.

A kochat se nejen on musel v 52. minutě gólem Adama Musila na 3:0. Liberecký útočník využil chyby Dvořáka a z otočky nádhernou a nečekanou bekhendovou střelou po ledě nachytal Saláka, který se v té chvíli znovu nacházel daleko před svým brankovištěm.

Brankář Sparty Praha Alexander Salák sleduje střelu libereckých hokejistů během utkání semifinále play off Tipsport extraligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Áda je šikovnej, tohle on umí. Krásně si nalákal beka a myslím, že mu na to skočil i Salák," ocenil Bulíř geniální zakončení svého spoluhráče. „Udělal jsem to instinktivně, takové věci moc netrénuju. Ale Saláka jsem asi překvapil," uznal samotný Musil.

Liberec tak vede 2:0 na zápasy a navíc bude mít ve středu a čtvrtek výhodu domácího prostředí. „Máme slušnou pozici do domácích zápasů, ale nechci to přeceňovat. Ani vedeni 2:0 na zápasy nic neznamená. Musíme hrát doma tak, jako na Spartě. Nesmíme podcenit jediný metr na ledě. Pokud ale budeme hrát jako doteď, máme velkou šanci uspět," je přesvědčený Bulíř.