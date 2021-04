Dohánět manko s Třincem? Pro nás jako kdybychom jezdili do zdi, tvrdí Šťastný

Prahli navázat na poslední vydařené představení z Třince, jenže špatný vstup do středeční třetí partie semifinále play off plány mladoboleslavských hokejistů naboural. Oceláři se na jejich ledě už ve dvanácté minutě urvali do klíčového dvougólového trháku, který jim vynesl v sérii vedení 2:1 na zápasy.

„První třetina nebyla taková, jaká měla být. Zápas se v ní zlomil. Nedokážu si to vysvětlit... Byli jsme natěšení, nahecovaní. V kabině to žilo, jak mělo, jenže na ledě to tak nevypadalo," ušklíbl se útočník Bruslařů David Šťastný po porážce 1:3.

Vydařený nástup Slezanů určil ráz celého duelu. Kanaďan Rodewald procedil po 110 sekundách hry puk mezi Růžičkovými betony, když zúročil hezký pas od Michaela Špačka zpoza branky. „Vždycky pomůže, když dáte první gól. Vyjel jsem z rohu a podíval se kolem sebe. Viděl jsem, že Jack má volnou hokejku, tak jsem jenom nahrál mezi kruhy a se štěstím to tam propadlo," popisoval třiadvacetiletý útočník svoji důležitou asistenci u vedoucího zásahu hostů.

O 10 minut později navíc Třinečtí vytáhli tradiční zbraň v podobě přesilovek. Využili hned první v utkání, když Růžička po pasu Stránského zamířil k levé tyči. „Když nad nimi vedete nebo je stav 0:0, hraje se líp. Jakmile s nimi prohráváte, těžko se prosazuje. Je to jako kdybychom jezdili do zdi," líčil Šťastný, jenž v polovině duelu vykřesal přesnou ranou mužstvu naději na obrat.

"Gól nás strašně nakopl, od té chvíle jsme měli velkou převahu a tlak, ale bohužel jsme minutu před koncem inkasovali potřetí," připomněl dorážku Romana z 39. minuty, která Boleslav srazila. Jeho tým přitom přestřílel soupeře 35:18.

„Málo jsme se tlačili a rvali do brány. Chtělo to asi víc otravovat gólmana a clonit. Vstup do utkání musí být zítra z naší strany živější, musíme víc chtít, bojovat a víc je dohrávat," burcuje boleslavský střelec před čtvrtým duelem série, jenž se hraje v Mladé Boleslavi ve čtvrtek od 19 hodin.