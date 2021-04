Umí se do kůže Tygrů vžít, luxusní vedení také ztratil. Malou výhodu má stále Liberec, říká Lašák

Velmi dobře se dokáže vžít do pocitů, jaké teď prožívají hokejisté Liberce. Stejně jako teď Bílí Tygři se Spartou ztratil i Ján Lašák v extraligovém play off vedení 3:0 na utkání. V dresu Pardubic však před čtrnácti lety velkolepý obrat Znojma nakonec v sedmé rozhodující partii nepřipustil.

„Umím si představit, jaké bylo po posledním zápase v šatně Liberce ticho," přiznává bývalý slovenský reprezentant. Jeho kabinu dobře zná, před pěti lety Tygrům pomohl k mistrovskému titulu. Normálně by si asi ve středu napsal esemesku třeba s bývalým parťákem Jaroslavem Vlachem, tentokrát k tomu nedošlo. „Nechtěl jsem do toho nějak vrtat, však oni dobře věcí, co teď mají dělat. Musí si dobře odpočinout a na Spartu jít v dobré náladě. Přesně pro takové zápasy hokej hrajeme," vysvětluje s nadhledem.

„Do sedmého zápasu půjde Liberec odhodlaně, bojovně. Oba týmy už jsou na tom stejně v tom, že každý má co ztratit. Liberec prohrál dvakrát v prodloužení, což je dost nešťastné. Postupu byli opravdu blízko, když vyrovnali na 2:2, hráli neskutečně. Sparta nevěděla, kam dřív skočit. Přišlo mi však, jako kdyby mu pak trochu došly síly," poznamenává mistr světa z roku 2002.

Stále však o jedno procento favorizuje Severočechy. „Je to otevřené, ale malou výhodou podle mě má stále Liberec. Porazit někoho čtyřikrát po sobě je fakt těžký," konstatuje Lašák.

Dávid Gríger z Liberce (vpravo) oslavuje se spoluhráči svůj druhý gól během šestého utkání semifinále play off Tipsport extraligy proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Ví to dobře. V roce 2007 s Pardubicemi vedl ve čtvrtfinále nad Znojmem už 3:0, jenže Orli si dokázali vynutit sedmý rozhodující duel. Bylo to poprvé a do letošního semifinále i naposledy, kdy se někomu takový comeback povedl. Obrat z 0:3 na 4:3 však na svou premiéru stále čeká, neboť Pardubice tehdy zarazily znojemskou revoltu jasným triumfem 5:0. Tehdy u toho byl na střídačce smutného týmu i současný kouč Sparty. „Prohrávali jsme 0:3, teď je to 3:3, takže jsme na začátku," ví dnes Miloslav Hořava.

Jedna odlišnost od roku 2007 však může hrát nemalou roli. Zatímco předtím hrál klíčový duel v Pardubicích, nyní ho čeká doma. „Může to být výhoda, byť bez diváků ne tak velká. Ale taky jsem už prohrál v Pardubicích sedmý zápas s Plzní doma...," připomíná Lašák rok 2009.

Zleva Ondřej Vitásek z Liberce, Ladislav Zikmund ze Sparty a brankář Liberce Petr Kváča.

Radek Petrášek, ČTK

Bojoval před sedmým duelem se Znojmem s nervozitou? „Uměl jsem se s tím vyrovnat, takových těžkých zápasů jsem zažil hodně. A hlavně pro mě nebyl mezi všedním utkáním a zápasem sezony velký rozdíl. Do každého jsem šel na sto procent. A myslím, že stejně se to za těch pět úspěšných let naučil i Liberec," uzavírá Lašák. Postará se dnes Sparta o historický moment?