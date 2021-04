Zlín zahájil letní přípravu, potrvá jedenáct týdnů

V této sezoně skončil Zlín na třináctém místě a neprobojoval se do play off. I proto chce mít trenér Robert Svoboda tým nyní déle pohromadě. "Zvolili jsme delší letní přípravu, zkrátili jsme dovolenou jen na dva týdny, aby návaznost mezi suchou fází a tréninkem na ledě byla lepší," řekl Svoboda na on-line tiskové konferenci.

Ševci situují přípravu do domácích podmínek. "Máme tu vše, co ke kvalitní přípravě potřebujeme. Navíc bychom si rádi suchou přípravu zpestřili jednou týdně na ledě," dodal Svoboda, jemuž i v další sezoně budou jako asistenti pomáhat Martin Hamrlík a gólmany bude mít na starosti Richard Hrazdira. Dnes na tréninku napočítali 25 hokejistů, včetně hráčů z juniorky.

V kádru došlo k několika změnám. S týmem se rozloučili obránci Dalibor Řezníček, David Nosek a útočníci Jan Dufek, Jakub Herman a Jiří Ondráček. Vedení klubu stále řeší pokračování kariéry jednačtyřicetiletého obránce Tomáše Žižky, ať už v aktivní formě či jiném zapojení do týmu. "Je to osobnost, která má pro nás svoji důležitost. Pořád je to otevřená záležitost," řekl Svoboda.

Zlín si před startem své 54. sezony mezi tuzemskou elitou plánuje už i letní zápasy. "Zaměřujeme se na soupeře z Moravy, potkáme se s Kometou, Olomoucí i Vítkovicemi. Podstatný samozřejmě bude vývoj situace s koronavirem, věřím, že následující sezona se odehraje v klasickém rytmu a před diváky," přál si zlínský kouč a sportovní manažer.