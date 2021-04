Jágr o Kladnu, honu na čarodějnice i příští sezoně. Nekončím a ani končit nemůžu, hlásil po postupu

„Myslel jsem si, že sedm zápasů hrát nebudeme. Oni nás překvapili první dva zápasy doma, kde jsme do té doby prohráli jednou. Hráli jinak, uvolněně a opravdu dobře. Měli jsme s nimi možná větší problémy než s některými extraligovými týmy minulý rok," prohlásil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Rytíři zlomili soupeře v sedmém duelu díky drtivému nástupu, kdy nasázeli čtyři branky během úvodní periody. Dukle zasadili v deváté minutě dvojitý úder během 24 sekund, poté přidali další dva zásahy. „Využili jsme správné momentum, kdy jsme dali dva tři rychlé góly a oni byli v šoku, protože počítali, že to bude vyrovnané až do konce," komentoval Jágr klíčovou pasáž duelu.

Dukla však ani za hrozivého stavu nic nezabalila. Naopak ukázala srdce. Fronk trefou do šatny snížil, po následné bouřce v šatně Jihlavští na soupeře vlétli a zatápěli mu. Navzdory šancím však pálil do černého už jen Lichanec. Více než dva góly dobře chytající Košarišťan nepovolil, byť mu při ráně Pekra ve dvojnásobné početní výhodě pomohla tyč.

Jágrova parádní přihrávka

Jágr přispěl k triumfu 5:2 precizním pasem v přesilovce, z něhož Marosz přidal důležitý druhý zásah. Navzdory postupu na něm nebyly znát emoce. „Upřímně? Je mi padesát let a během kariéry jsem vyhrál i prohrál spoustu utkání. Mám vnitřní radost, ale na druhou stranu musím přemýšlet, co dále," vykládal legendární křídelník. Už krátce po skončení utkání dumal nad tím, jak sestavit konkurenceschopný tým, jenž bude mít za cíl udržet se mezi elitou.

„Některé hráče mám pod opcí a musíme se rozhodnout do pátku. Není to jednoduché dělat více věcí najednou," připomněl. Přitom musel vyčkat, jak celé finále dopadne. „Nemohl jsem to udělat dříve, nevěděl jsem, jakou soutěž budeme hrát. Za stavu 4:0 jsem přemýšlel, jak to složíme na příští rok a když dali na 4:2, tak jsem přemýšlel, jak to budu muset přeskládat. Během dvaceti minut jsem měl v hlavě několik sestav," usmál se.

„Hlavně chci, abychom postavili do extraligy co nejlepší mančaft. Věřím, že nám zůstává generální partner Kaufland a díky němu budeme hrát důstojnou roli," podotkl borec, jenž příští rok v únoru oslaví jubilejní padesáté narozeniny, veleúspěšnou kariéru si však ještě prodlouží.

„Ani končit nemůžu. Máme skoro vyprodaný Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. Sám ale vím, že musím být daleko lepší, abych pomohl týmu a Plekymu (Tomáši Plekancovi). Věřím, že to ve mně je. Jde jenom o to trénovat a věnovat se tomu víc. A samozřejmě nepřibrat, protože hrát se 120 kilama v padesáti letech není nic jednoduchého," prohlásil Jágr.

Pokračovat musí i z ekonomických důvodů. „Vím, že když odejdu, tak odejde spousta partnerů a klub možná zanikne. Nemám na výběr a lidi to nechápou. Je mi to ale jedno. Důležité je, že lidi, kteří jsou za mnou, to ví. Jediný, kdo mě bude soudit, je Bůh," řekl olympijský šampion z Nagana.

Ultimativní duel o postup do nejvyšší soutěže se hrál i s přítomností fandů. Do hlediště smělo zavítat 250 diváků, což byla podle některých výhoda Kladna. I přestože část vstupenek uvolnili Rytíři příznivcům Dukly. „Svět se trochu zbláznil. Jestli si někdo myslí, že pro hráče, který hrál celý život před dvaceti tisíci fanoušky, i minulý rok, kdy bylo pořád vyprodáno, udělá 250 nějaký rozdíl, tak je blázen a v životě nehrál hokej," řekl Jágr.

Sám byl přitom pro variantu, aby se poslední duel hrál bez diváků. „Je s tím spousta problémů. Na druhou stranu nám bylo řečeno, že to pomůže sportu, kultuře. Pomalu se to uvolňuje, děti začnou chodit do školy," tvrdil dvojnásobný mistr světa. Rozhodně prý nečekal, že za tento krok bude Kladno kritizované. „Je to takový hon na čarodějnice. Teď je v módě jít proti Kladnu a Jágrovi. Nám to ale nevadí. Já jsem na to byl vychovávaný od malička. Jsem na to zvyklý, ale pro ostatní to není příjemné," dodal.

