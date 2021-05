Špaček si náramně užil premiérovou oslavu a hned přijal švédskou výzvu

Když se 24letý útočník Michael Špaček zapojil do přípravy českých hokejistů před mistrovstvím světa, zároveň potvrdil i svůj odchod z mistrovského Třince do slavného švédského klubu Frölunda. S týmem z Göteborgu podepsal dvouletou smlouvu.

Přiblížíte okolnosti přestupu?

Byli jsme dohodnutí už delší dobu s tím, že vše zveřejníme až v květnu. Dohoda s Frölundou nebyla vůbec těžká, upeklo se to asi za čtrnáct dnů. Byly i jiné varianty, ale když se ozval jeden z nejlepších klubů kontinentu, tak jsem neváhal. Má vysoké ambice a celkově je švédská liga braná jako top v Evropě. Pro mě je to zase výzva. Češi ve švédské lize moc nepůsobí, spousta hráčů se v ní ani neprosadila, ale já zase mám nějaký cíl, kam bych se chtěl posunout

Stihl jste pořádně oslavit třinecký titul?

Rozhodně ano, i když oslavy se odehrály prakticky jen v kabině a v zázemí haly, protože jsme nemohli ani nikam společně jít, když je všude zavřeno. Ani mi to nevadilo, možná to bylo lepší, protože jsme byli všichni pohromadě. Kdybychom šli někam ven to zapít tak by se třeba stalo, že bychom se po chvilkách rozdělili na skupinky. Takhle jsme to prožívali všichni spolu. Domů ze zimáku jsem přišel opravdu hodně pozdě. Zažil jsem mistrovskou radost úplně poprvé v kariéře a za sebe můžu říct, že jsem si to náramně užil, protože titul nemusíte za svou kariéru vyhrát vůbec. Jsem hrozně rád, že jsem u toho byl.

Jaká byla páteční jízda v otevřeném autobuse městem?

Další suprový zážitek. Nikdy jsem nic podobného nezažil, bylo hezké vidět, jak se těší s námi lidi v ulicích. Byl to suprový zážitek, Bylo vidět, že tím žije celý Třinec a vidět lidi po ulicích, bylo krásné. Třinec mi dal další důkaz, jak hokejem žije. Splnilo se mi tam všechno, za čím jsem v listopadu do klubu přišel.

Mistrovská jízda městem. Hokejový tým Oceláři Třinec oslavil titul opět vítěznou jízdou městem ve speciálně upraveném autobusu - kabrioletu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Právě vidina extraligového triumfu rozhodla při úvaze, kam se vydat z Tampere?

Přesně tak. Bohužel ve sportu se občas stává, že se musí rozvázat kontrakt, takže jsem odešel z Tappary a přemýšlel, co vzít. Oceláři měli jen ty nejvyšší ambice, to mě hodně lákalo a play off s nimi byla skvělá jízda. Byla to zajímavá sezona, přes rozpačitý začátek ve Finsku dopadla perfektně. Bral jsem to angažmá, že bych si přál jim strašně moc pomoct a myslím, že si všechno sedlo celkem suprově.

Už jste z mistrovské euforie tedy přepnul myšlenky na reprezentaci?

Šlo mi to dost rychle. Dokonce jsem se od minulého pondělí dostal i dvakrát na led, abych úplně neztratil rytmus. Myslím, že jsem typ hráče, který se přizpůsobí i mezistátní hokejové úrovni a po titulu člověk ani necítí únavu, fyzickou či mentální. V hlavě jsem už přepnul, teď chci zapomenout na to, co bylo minulý týden a soustředit se jen, abych předvedl co nejlepší výkony.

Jaké si dáváte šance zahrát si na mistrovství světa?

Pozvánky do závěrečného kempu si vážím, ale určení své role přenechám trenérům. Z reprezentační přípravy jsem viděl u televize jen jednu třetinu s Rakouskem, ale na zápasy se Slováky se těším a uvidíme, jestli se udržím v kádru i pro další týden.