Hokejový brankář Kořének podepsal novou smlouvu s extraligovým Zlínem, další talent končí

Kořének si v uplynulé sezoně připsal premiérové extraligové starty za mateřský klub. Poprvé chytal na konci ledna proti Spartě, celkem zasáhl do pěti zápasů. „Michal dostal v příležitost, která byla vynucená zraněními Kašíka a Hufa. Každopádně ukázal, že na sobě poctivě pracuje a do budoucna by měl být dalším z odchovanců, který bude v klubu působit. Jsme rádi, že máme na třech brankářských postech v klubu výhradně zlínské kluky. Věříme, že Michal bude nadále tvrdě pracovat a přiblíží se svou výkonností gólmanům před sebou," uvedl trenér a sportovní manažer Robert Svoboda.

Kořének by měl být i v příští sezoně zlínskou brankářskou trojkou, Berani proto vyřizují jeho působení v první lize. "Jednání probíhají. Věřím, že je dotáhneme do úspěšného konce a Michal zabojuje o místo v první lize," řekl Svoboda.

Václavek se ve 22 letech rozhodl dát přednost civilnímu zaměstnání. "Jeho rozhodnutí nás překvapilo. Paradoxně měl velmi dobrý závěr sezony. Honzovi přejeme v osobním i pracovním životě hodně úspěchů," uvedl Svoboda.

Václavek v sezoně odehrál za Zlín 24 zápasů, vstřelil tři branky a přidal asistenci. Celkově má na kontě v extralize 36 utkání s bilancí 3+2. Působil i v první lize v týmech Přerova, Poruby a Třebíče.