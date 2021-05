Obránce Hrbas posílil Litvínov, upsal se na rok

"Jsme rádi, že se nám podařilo Marka do Litvínova přivést. Je to perspektivní obránce a věříme, že po loňské sezoně u nás naváže na své výborné výkony z předešlých let," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Litvínova Pavel Hynek.

Hrbas vinou zranění sehrál v tomto ročníku jen 26 zápasů včetně play off a připsal si pět bodů za pět asistencí. V extralize má na kontě 323 utkání a 80 bodů za 26 gólů a 54 přihrávek. V ročníku 2018/19 sehrál za Chabarovsk 25 utkání v KHL s bilancí branky a dvou asistencí. V české reprezentaci sehrál 15 utkání a zaznamenal dvě přihrávky.

"Jsme rádi, že jsme získali do našich řad zkušeného obránce, který už má něco za sebou. Je to hráč, který je zodpovědný směrem dozadu, má dobrou přihrávku a umí dobře podporovat útok. Věřím, že bude zapadat do našeho systému," uvedl trenér Litvínova Vladimír Országh.