Do Budějovic i kvůli Gulašovi. Proč se Pech nedohodl na nové smlouvě se Spartou?

„Taky mi volal Milan Gulaš, když měl touhu se sem vrátit. Takže zahrát si s takovým skvělým hráčem, navíc se tu rýsuje skvělé mužstvo, proto jsem si vybral Budějovice," říká Pech v rozhovoru pro klubové stránky Motoru, že osoba Milana Gulaše, jenž se do mateřských Českých Budějovic vrací po dlouhých devíti letech, hrála při jeho rozhodování jednu z důležitých rolí.

Sám Gulaš přiznal, že o Pechův příchod do kádru Jihočechů hodně stál. „Samozřejmě je to hezké. Milan je skvělý hráč a já doufám, že to bude klapat. Nikdo neříká, že spolu musíme hrát v jedné lajně, ale budeme spolu v týmu. Doufám, že budeme silní a že se tým poskládá tak dobře, že budeme hrát nahoře a budeme my i fanoušci spokojeni a že budou chodit," přeje si extraligový mistr z roku 2009 s Karlovými Vary.

Lukáš Pech.

Vlastimil Vacek, Právo

Přestože měl Pech i jiné nabídky z extraligy, nakonec kývl Českým Budějovicím. „Očekává se ode mě, že budu jeden z lídrů a že budeme táhnout Motor na vrchní příčky," uvědomuje si, že v klubu od něho hodně očekávají.

Stále v něm přetrvává zklamání z poslední sezony, kdy Sparta coby nejvyšší favorit na titul vypadla v semifinále v sedmém zápase s Libercem.

„Měli jsme dobrou základní část, ale bohužel jsme se (v play off) nepotkali s formou. Měli jsme jednu lajnu, která dávala góly a zbytek jsme se vezli. Na play off musíte mít všechny čtyři lajny vyrovnané, mít vyladěnou formu, a to nevyšlo. Mrzí to hodně, v semifinále jsme z 0:3 srovnali na 3:3, ale sedmý zápas jsme už tahali do kopce," ví Pech.