Nová éra začíná! Chceme útočit na medaili, hlásí z Plzně

Hokejisté Plzně se musejí po čtyřech letech obejít bez svého ofenzivního tahouna a kapitána Milana Gulaše, přesto chtějí s novými trenéry Václavem Baďoučkem a Milošem Říhou mladším vylepšit deváté místo z uplynulé sezony. Cílem je postup do play off a potom útok na medailové pozice. Novým kapitánem se stal obránce Jakub Kindl, který se na západ Čech vrátil po dvou letech.

"Doufám, že nás čeká úspěšná sezona a se spoustou diváků. Doufáme, že lidi po té loňské sezoně na hokej začnou chodit a moc se na ně těšíme, protože pro ně to děláme. Ambice týmu jsou vždy vysoké a nechceme na tom nic měnit. Pro nás je jednoznačný cíl dostat se do play off, to znamená mezi nejlepší osmičku a bojovat o medaile," řekl na tiskové konferenci generální manažer Plzně Martin Straka.

Po třech letech skončil u Indiánů na pozici hlavního kouče Ladislav Čihák, nový asistent trenéra Tomáše Martince v Hradci Králové, a kádr týmu nových koučů se výrazně obměnil. Gulaš se vrátil stejně jako obránce Roman Vráblík do Českých Budějovic, kam se vrátil z hostování další útočník Albert Michnáč.

Na tiskové konferenci byli představeni také kapitán a asistenti našeho týmu pro novou sezónu. Kapitánem HC Škoda Plzeň pro ročník 2021/22 je Jakub Kindl, asistenty kapitána Peter Čerešňák a Petr Kodýtek 💙🤍 pic.twitter.com/8RtyowjY4s — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) September 6, 2021

Z ofenzivy se rozloučili také Martin Dočekal (Kometa Brno), Jan Eberle (Mladá Boleslav), Jakub Pour (Chicago Blackhawks), Jaroslav Kracík (Litoměřice), Luboš Rob (Vsetín) a Petr Straka (Litvínov).

Posilami jsou vedle Kindla, který v roce 2019 odešel do Kolína nad Rýnem a minulý ročník vynechal, další zadák Dominik Graňák (Hradec Králové), útočníci Ludwig Blomstrand (Södertälje), Michal Bulíř (Liberec), Filip Kuťák (Slavia Praha), Jan Schleiss (Vítkovice) a Gustaf Thorell (Karlskoga). Dále pak brankáři Miroslav Svoboda (Vítkovice) a Dominik Furch (Dinamo Minsk/KHL), který v týmu začne sezonu a hledá si zahraniční angažmá. Čerstvou akvizicí se stal forvard Martinš Dzierkals z Dinama Riga.

"Léta se tady spoléhalo na nejlepšího hráče ligy Milana Gulaše, projevil přání odejít a dohodli jsme se. Mužstvo je velmi obměněné a s novým trenérským štábem. Jdeme do sezony s pokorou, ale nevzdáváme se stanovených cílů. Nebyli jsme ani jeden zápas v přípravě v sestavě, v jaké bychom chtěli, ale tak to je. Uděláme maximum, aby sezona byla úspěšná," prohlásil sportovní manažer a asistent trenérů Tomáš Vlasák.

Plzeň sehrála v přípravě sedm utkání, z nichž čtyři vyhrála. Duely s Litvínovem doma i venku plánované na 24. a 26. srpna musela kvůli viróze zrušit. "V létě na suchu příprava proběhla velice dobře. První dva týdny na ledě všechno šlapalo, jak mělo, ale po třetím zápase jsme přišli o dva velmi kvalitní útočníky kvůli zranění a pak nás postihla viróza. To přípravu negativně ovlivnilo," prohlásil kouč Říha.

Tak to jsou ony! Naše nové sady dresů pro extraligovou sezónu 2021/22 💙 🤍 pic.twitter.com/E1SjHtMpnw — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) September 6, 2021

Čtyřiatřicetiletý bývalý hráč Detroitu či Floridy Kindl byl zvolen novým kapitánem v hlasování hráčů. "Strašně moc si vážím takové funkce být lídrem takového klubu a jít klukům příkladem. Když se podívám do minulosti, že byli kapitány Guli (Gulaš), Krtek (Ondřej Kratěna), Dědek (Martin Straka), kteří šli všichni příkladem. Budu se snažit jít stejnou cestou, vím, jak za týmem a za klukama stáli," prohlásil Kindl. Jeho asistenty budou obránce Peter Čerešňák a útočník Petr Kodýtek.