Zlínští hokejisté touží být lepší než loni. Úspěchem bude účast v play off, tvrdí šéf Beranů

Věří, že nadcházející extraligový ročník pro ně bude lepší než ten předchozí. Hokejisté Zlína, kteří v něm obsadili třináctou příčku a neprobojovali se do play off, myslí v nadcházející sezoně na mnohem lepší umístění.

„Cílem každého mužstva je pochopitelně získat titul. My ale budeme považovat sezonu za úspěšnou, když se dostaneme do play off," sdělil šéf klubu a zlínský primátor Jiří Korec. „Našemu mužstvu věřím. Vždyť máme Kašíka, který patří k nejlepším brankářům v extralize, a výborného trenéra Svobodu," tvrdí.

Hlavní kouč Beranů Robert Svoboda očekává dynamický extraligový ročník. „Systém nejvyšší soutěže, z níž poslední tým sestoupí a předposlední čeká baráž, slibuje obrovské drama. My hrajeme z úvodních pěti kol čtyřikrát doma. Chceme toho využít a vybudovat si bodový polštář," plánuje.

Zlínský dres už nebude oblékat Nosek, který ukončil kariéru. Další obránce Řezníček přestoupil do Olomouce. Útočník Dufek odešel do Mladé Boleslavi, Ondráček do Českých Budějovic a Herman do Přerova. Defenzívu Beranů naopak posílili mistr světa z roku 2010 Němec, který v minulé sezoně působil v Brně a ve Spartě, a Trška z Komety. Z Karlových Varů přišel útočník Mikúš a z Přerova Hejcman. „Všichni zapadli skvěle do kabiny a hned se někteří stali i lídry mužstva," těší sportovního manažera Martina Kotáska. „Momentálně považujeme kádr za uzavřený. Případné další pohyby budou odvislé od toho, jak nám vyjde začátek extraligy," prozradil.

Po Žižkovi, který si ještě o rok prodloužil kariéru, se stal kapitánem moravského mužstva útočník Tomáš Fořt. „Mám radost, že si mě kluci zvolili. Svoje jsem si v kabině řekl i předtím, takže se toho zase tolik pro mě nezmění. Věřím, že se nám konečně s fanoušky v zádech bude dařit. Pozitivní je, že forma našeho mužstva šla v přípravných utkáních neustále nahoru. Uděláme maximum, aby se nenaplnily prognózy různých expertů, že se Zlín bude pohybovat v tabulce hodně dole. Je to pro nás motivace, abychom skončili v nové sezoně co nejvýš," předsevzal si Fořt.