Emoce ve Varech! Koblasa sestřelil loktem rozhodčího

Hokejisté do úterý stoprocentně úspěšných Karlových Varů ve 3. kole extraligy podlehli doma Liberci 2:3 a poprvé vyšli naprázdno. V dramatickém závěru, v němž se domácí snažili o vyrovnání, oslabil tým Energie útočník Petr Koblasa. Ve skrumáži před brankou se ohnal rukou a zasáhl loktem jednoho z rozhodčích do břicha, za což vyfasoval desetiminutový trest a utkání nedohrál.

Co se vlastně stalo? Po jednom z útoků domácích došlo ke strkanici u branky libereckého týmu, kde se dostali do sevření Koblasa a liberecký forvard Marek Zachar. Rozhodčí se snažili oba kohouty zpacifikovat, ale Koblasa náhle trhl rukou zpět a s poměrně velkou intenzitou zasáhl arbitra do břicha tak, že sudí nemohl chvíli v zápasu pokračovat.

Zda tak Koblasa učinil úmyslně, či šlo jen o nešťastnou náhodu při snaze vymanit se rázně ze sevření protivníka, ví asi jen karlovarský útočník sám. Jisté je, že se okamžitě gestem omlouval, nicméně sudí mu vyměřili desetiminutový trest a zkušený borec v napínavém finiši zápasu Západočechům chyběl.

Kauzou se bude zřejmě zabývat dodatečně i disciplinární komise a Koblasovi jistě nepomůže, že se nejedná o první prohřešek. Letos v únoru ve vypjatém utkání s brněnskou Kometou v úvodu třetí třetiny nesouhlasil s trestem za faul na hostujícího beka Petra Zámorského a rozhodčím začal spílat. Sudí mu nejprve udělili osobní desetiminutový trest a po opakovaných protestech karlovarského útočníka sáhli k trestu do konce utkání. Koblasa tak dohromady vyfasoval 32 trestných minut.