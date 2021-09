Švédská bratrská bitva na Spartě! Rodiče budou spokojení, soudí hrdina zápasu

Dlouho to vypadalo, že premiérový souboj švédských bratrů Thorellových v hokejové extralize vyzní lépe pro 31letého plzeňského Gustafa, který v O2 areně otevřel skóre. Nakonec ale slavil o dva roky mladší Erik, jenž asistencí a vítěznou trefou v prodloužení zajistil Spartě bod navíc (4:3).

Nebylo to poprvé, kdy proti sobě rodáci z Karlstadu nastoupili. Jeden druhému čelili i před šesti lety ve švédské druhé nejvyšší soutěži. „Tohle ale bylo něco jiného, když k tomu došlo v cizině. Bohužel nakonec slaví Erik, který Spartě vyhrál zápas. Když už měl ale rozhodnout někdo ze soupeřů, je asi nejlepší, že to byl právě brácha," soudil Gustaf Thorell.

„Když nám dal první gól, neměl jsem radost, to vám můžu říct. Jako bratr jsem za něj samozřejmě rád, ale v zápase jde tohle stranou. Tam je pro mě normální soupeř. Teď po utkání jsem i za něj šťastný, vždycky mu přeju to nejlepší. Ale nemuselo se mu to povést zrovna proti nám," rozesmál se Erik Thorell, juniorský mistr světa z roku 2012.

Erik Thorell ze Sparty (uprostřed) střílí vítězný gól utkání v prodloužení.

Vít Šimánek, ČTK

Oba do Česka zamířili během letní přestávky. A od té doby se pravidelně navštěvují. Někdy v Plzni, jindy v Praze. „Jsme jako nejlepší kamarádi. Když máme den volna, vezmeme přítelkyně a potkáme se," vypráví Erik, jenž ve třech extraligových duelech za Spartu zaznamenal dva góly a tři asistence a napravil tak dojem z pátečního domácího šlágru s mistrovským Třincem, který Sparta prohrála 4:7.

„Je fajn, že jsou Praha a Plzeň tak blízko od sebe. A když už se nevidíme osobně, alespoň si každý den voláme," přidal se Gustaf, jenž kvůli zlomenině čelisti zmeškal start extraligy a v neděli se ve třetím utkání dočkal premiérového kanadského bodu.

K žádné sázce ani hecování před zápasem mezi bratry nedošlo. „Chtěli jsme se soustředit na zápas. Ve Švédsku ho online sledovali i rodiče. Fandili nám oběma a myslím, že budou spokojení, když jsme oba dali gól," přemítal Erik Thorell.