HOKEJ ONLINE: Jágrovo Kladno rychle prohrává. Rozjeté Vary řádí ve Zlíně, Kometa nestačí v Plzni

V úterý se Zlín dočkal alespoň první výhry, která by měla týmu pomoci tím spíš, že jí dosáhl na ledě Liberce. Energie má sice už tři porážky, ale přesto patří do skupiny vtěsnané do dvoubodového rozmezí v čele tabulky. Západočeši mohou jít dokonce na první místo a přeskočit v případě zaváhání obhájců titulu vedoucí Třinec, čemuž nahrává i to, že druhý Liberec v pátek nehraje.

Pardubičtí si v úterý s chutí zastříleli v Litvínově, kde vyhráli druhou třetinu 6:0 a celkově zvítězili 7:4. Ambicióznímu Dynamu se postaví rozjeté České Budějovice, jimž se podařilo za poslední čtyři vystoupení nastřádat 10 bodů z 12 možných, byť naposledy Motor podlehl v prodloužení Plzni.

Vítkovice se i počtvrté v sezoně představí na soupeřově ledě. První zápas po týdnu sehrají v Mladé Boleslavi, která po třech utkáních s plným bodovým ziskem vyšla minule naprázdno na Spartě (1:3).

Olomouc bude v souboji s Hradcem Králové znovu spoléhat na kousky hvězdného útočníka Davida Krejčího. Mountfield ale vyhrál ve vzájemných duelech v extralize čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod.

Poslední Kladno vyzve mistrovský Třinec, který se nachází na opačném pólu tabulky. Hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr si za uplynulá tři utkání připsal sedm bodů, z toho ve dvou posledních shodně po třech. Oceláři bodovali čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhráli.

Plzeň, která po třech porážkách za sebou zvítězila v úterý v Českých Budějovicích 4:3 v prodloužení a připsala si teprve druhou výhru v sezoně, hostí Brno. Kometa triumfovala dvakrát za sebou a prohrála jediný z posledních čtyř duelů.