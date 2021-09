Jágr opět řádil, Kladno srazilo mistra! Kometa otočila ztracený zápas, Vary přejely Zlín

Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupili do zápasu s Vítkovicemi dobře a díky brankám Kelemena a Šťastného vyhráli úvodní část 2:0. Hosté o sobě dali poprvé a naposledy vědět na začátku prostřední části, kdy Svačina snížil na jednobrankový rozdíl. Naději Vítkovic však domácí spláchli během následujících sedmi minut, ve kterých se prosadili Pláněk a Kousal, a bruslařský klub tak po 40 minutách vyprovázel potlesk tribun a především vedení 4:1. V závěrečné třetině se již Slezané na odpor nezmohli, tři body tak zůstaly v Mladé Boleslavi.

Vary vybraly Zlín

Proč se Zlínští topí na chvostu ligové tabulky, ukázaly hned úvodní minuty zápasu s Karlovými Vary. Hladonik a Vondráček zajistili hostům už v 11. minutě dvoubrankové vedení, a když v polovině utkání zvýšil na 3:0 Rachůnek, byl osud Beranů zpečetěn. Energie již ve zbytku utkání žádné komplikace nepřipustila, gólmann Varů Filip Novotný si tak mohl zapsat do statistik čisté konto.

Hráči Karlových Varů se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Brno nezlomila ani tříbranková ztráta

První branky utkání mezi Plzní a Kometou Brno se fanoušci dočkali v 17. minutě, kdy se prosadil Schleiss. Do konce úvodní dvacetiminutovky pak překonal hostujícího Tomka Mertl a Indiáni vedli 2:0. Ještě hůře bylo Moravanům ve 25. minutě, ve které se podruhé trefil v přesilovce Jan Schleiss a zvýšil na tříbrankový rozdíl. Až poté se prosadili poprvé hosté, Horký také v početní výhodě snížil.

A přesilovka hrála hlavní roli i ve 32. minutě, ve které Jiříček vrátil Plzni tříbrankový náskok. Západočechům ale vůbec nevyšel závěr prostřední části, když během 32 sekund snížili Haščák a Mallet na jednobrankový rozdíl. Varování však domácím nestačilo. Brno si tvrdý úder schovalo do poloviny prostřední třetiny, kdy nejdříve Vincour srovnal a Mueller se v 51. minutě postaral o obrat. Šokovaní domácí se přeci jen dočkali aspoň prodloužení, když dvě sekundy před koncem srovnal na 5:5 Lang. O bodu navíc pro hosty tak rozhodly samostatné nájezdy, kdy byl jediným úspěšným střelcem Horký.

Zleva brankář Brna Matej Tomek, Alexandre Mallet z Brna a Michal Bulíř z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Dynamo si poradilo s Motorem

Po bezbrankové první třetině se jako první prosadili hosté z Českých Budějovic, když Vondrka přesně v polovině utkání překonal pardubického Kloučka ve vlastním oslabení. Domácí vyrovnali sekundu před koncem druhé třetiny díky Blümelovi. Motor šel do vedení i podruhé, ve 42. minutě se o to postaral Ondráček. Domácí reagovali hned o 83 sekund později, když srovnal Říčka. Rozhodující moment přišel v 55. minutě utkání po brance Pauloviče, který tak rozhodl o vítězství Pardubic 3:2.

Zleva brankář Dominik Hrachovina z Českých Budějovic, Anthony Camara z Pardubic a Kristofers Bindulis z Českých Budějovic.

Josef Vostárek, ČTK

Kladno skvělým závěrem zdolalo Třinec

Kladno nevstoupilo do zápasu s Třincem dobře. Už ve 4. minutě poslal úřadujícího mistra do vedení z přesilové hry Marcinko. Domácí však do konce úvodní třetiny díky Beranově trefě vyrovnali. Důležitý moment zápasu přišel na začátku druhé části, když v rozmezí 75 sekund Daňo a Michal Kovařčík zajistili Ocelářům dvoubrankové vedení.

Rytíři se na odpověď zmohli v 51. minutě, kdy v početní výhodě překonal Mazance nestárnoucí Jágr. O prodloužení se postaral 78 sekund před koncem z další přesilovky Račuk, který srovnal na 3:3. V prodloužení branka nepadla, o vítězi tak rozhodly samostatné nájezdy. V nich sice neuspěl Jágr, ale za domácí se prosadili Kristo a Strnad. Na druhé straně byl úspěšný jen Růžička, bod navíc za výhru 4:3 tak míří do Kladna.

Zleva Marek Račuk z Kladna, Matěj Beran z Kladna a Tomáš Plekanec z Kladna se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Krejčího trefa na Hradec nestačila

Utkání mezi Olomoucí a Hradcem začali mnohem lépe hosté, které poslal po 132 sekundách hry do vedení Blain. Kohouti však skóre rychle otočili. Nejdříve Dujsík a v 16. minutě Krejčí zajistili Olomouci vedení 2:1. Divokou první třetinu pak uzavřel Cingel´, který zachránil Mountfieldu po první třetině nerozhodný stav 2:2. Ve zbytku utkání již padla jen jedna branka a k smutku většiny diváků do domácí sítě. Postaral se o ni v 42. minutě ve vlastním oslabení Perret, a Hradec si tak odváží výhru 3:2.

Zleva Richard Nedomlel z Hradce Králové, brankář Štěpán Lukeš z Hradce Králové a Petr Strapáč z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK