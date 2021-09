Liberec se trápí, prohrál počtvrté v řadě. Nelepí nám to, ale to už jsme zažili, říká Ordoš

Loňský extraligový finalista Liberec nezažívá v posledních dnech dobré období. V 9. kole na ledě Třince schytal výprask 2:7 a připsal si čtvrtou porážku v řadě. V neúplné tabulce jsou Severočeši aktuálně až desátí. „Teď nám to nelepí, přeskakují nám puky přes hokejky, dáváme tyčky. Nezbývá než makat,“ vykládal autor druhého libereckého gólu do třinecké branky Jan Ordoš.

První třetinu jste nesehráli špatně, bylo klíčové pro další vývoj, že Třinec na konci srovnal?

Škoda toho gólu, protože první třetina nebyla úplně špatná. Od druhé třetiny jsme po naší přesilovce inkasovali a pak se to bohužel nasypalo. A dostali jsme gólů sedm. Po tom gólu na konci první třetiny v přesilovce a po proměněném nájezdu se lámal zápas. To se nám nepovedlo. Něco jsme si k tomu teď řekli, zítra zase půjdeme na zimák a uděláme všechno pro to, aby se to zlepšilo.

Prohráli jste čtvrtý zápas v řadě, je čas na vzrušenou debatu v kabině?

Už jsme si pár věcí říkali po minulých zápasech, většina hráčů si k tomu něco řekla. Teď jde o to to přenést na led. Nikdo není větší než tým. Jako tým prohráváme a jako tým se z toho můžeme dostat. Proto doufám, že v pátek vyhrajeme. Tak to prostě je. Poslední zápasy s Třincem jsme prohráli a jediné co můžeme udělat je, že budeme co nejvíc makat a příště jim to vrátíme.

Co vám ve hře chybí? Trenér říkal, že hrajete hokej, který nebolí. Cítíte to podobně?

Jo, musíme víc jít do soubojů, uhrávat je. Víc se tlačit před gólmana, víc střílet. Ještě si to rozebereme na videu a řekneme si k tomu ještě víc.

Nedaří se vám ani přesilovky. Je to velký problém?

Bohužel, v přesilovkách nám to nelepí, nepomáháme si tím. Přesilovky jsou velice důležitou součástí utkání, musíme na tom zase zapracovat a nezbývá to než zlepšit do dalších zápasů.

Dnes jste trefili tři tyčky, jeden gól sebraný od videa. Smolný zápas v tomhle ohledu?

Je to tak. Nezbývá než makat a věřit, že se to obrátí. Zažili jsme to i v minulých sezonách, vždycky byla nějaká krizka a vždycky jsme se z ní dostali týmově.

Zleva Marko Daňo z Třince, Ladislav Šmíd z Liberce a brankář Tygrů Petr Kváča.

Vladimír Pryček, ČTK

Pamatujete, kdy jste dostali 7 gólů?

To si upřímně nepamatuju. Z hlavy si to nevybavuju. Moc jsme dnes Kvakymu (brankáři Petru Kváčovi) v defenzívě nepomohli.