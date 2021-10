Osudná chyba a úder v posledních vteřinách! Prohráli jsme si to sami, hlesl liberecký Zachar

„Ve třetí třetině jsme utkání pomalu otáčeli na naši stranu, měli jsme tam dobré pasáže, ale pak jsme udělali neskutečné individuální chyby, které nás stály utkání. Tohle si nemůžeme dovolit, ani když se nám bude dařit, natož teď. Jsem zklamaný. Tímto zápasem jsme se mohli trochu odrazit, ale srazili jsme se ještě víc dolů," hořekoval liberecký kouč Patrik Augusta.

Do konce zápasu chybělo osmdesát vteřin, když domácí zahráli v šesti a dostali dvouminutový trest za příliš mnoho hráčů na ledě. Dvanáct vteřin před sirénou pak nabídnutou přesilovku využil Robert Kousal, jenž se trefil poprvé v sezoně.

Pardubický Matej Paulovič neproměnil ve druhé třetině utkání trestné střílení, na libereckého brankáře Petra Kváču nevyzrál.

Radek Petrášek, ČTK

„Prohráli jsme si to sami zbytečným vyloučením na konci zápasu. Tohle si nemůžeme dovolit. Bohužel, musíme na to zapomenout a soustředit se na neděli," pověděl zklamaný útočník Marek Zachar. „Puk vypadl z hloučku hráčů za Kvakyho, jemuž jsme bohužel také nepomohli a Pardubice puk dorazily do prázdné branky," popsal Zachar rozhodující moment v čase 59:48.

Brankář Milan Klouček z Pardubic.

Radek Petrášek, ČTK

„Byla tam střela od modré, tlak jsme měli opravdu velký. Před gólmana se stáhli všichni liberečtí hráči, byli tam čtyři naši útočníci a ten maglajz tam byl opravdu velký. Bylo jen otázkou času, jestli se puk k nám odrazí. Zaplať pánbůh si tam Robert Kousal skulinu našel," kvitoval vítězný úder kapitán Dynama Jakub Nakládal.

„Zápas byl zbytečně divoký. Hned na začátku třetí třetiny jsme dostali v naší přesilovce gól, což se nám absolutně nesmí stávat. Dostali jsme tím Liberec do hry a chvilku jsme tahali za kratší konec. Až od druhé reklamní pauzy jsme opět byli schopní dostat se k nim do třetiny a vytvořit si nějaké šance. Nakonec jsme to urvali pro sebe, že jsme využili jednu přesilovku. Jsou to skvělé tři body, ale mohlo to být klidnější," pověděl kouč Dynama Richard Král, jenž už v první třetině přišel o gólmana Dominika Frodla, jehož nešťastně trefil spoluhráč Ondřej Vála hokejkou do obličeje. „Čepel prošla skrz masku a dostal ránu na oko. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale myslím, že nepůjde o nic vážného," uzavřel Král.

Dávid Gríger z Liberce před brankářem Milanem Kloučkem z Pardubic.

Radek Petrášek, ČTK