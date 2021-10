Posily Zlínu k bodům nepomohly. Holt si to asi musíme vyžrat do dna, glosoval kouč Jenáček

„Podali jsme dobrý výkon a na bod jsme dneska měli, ale holt si to asi musíme vyžrat do dna," povzdychl si trenér Luboš Jenáček, který společně s Martinem Hamrlíkem vedl Zlín po rezignaci hlavního trenéra Roberta Svobody už ve druhém utkání. „Vedení trenéra nadále hledá, nicméně zatím je to na nás s Larrym a myslím si, že ještě i v úterý proti Pardubicím tam zřejmě spolu budeme," uvedl Jenáček.

Poslední Zlín přijel na led lídra s posilami z Mladé Boleslavi Adamem Zbořilem a Oscarem Flynnem, místo nichž putoval ke Středočechům kapitán Tomáš Fořt. „Chtěli jsme tým okysličit a matematika byla jasná. Za jednoho hráče dva loni velmi produktivní. I když bylo těžké přijít o kapitána, tak jsme na nabídku Boleslavi kývli," vysvětloval Jenáček.

„Mladá Boleslav měla Tomáše vyhlédnutého na prvního centra a bylo to pro nás velmi složité rozhodování. Tomáš u nás podepsal delší smlouvu, byl kapitán, srdcař, výborný kluk do kabiny i na ledě. Ale dávalo nám to smysl, proto jsme do téhle výměny šli," pokračoval Jenáček.

Martin Růžička z Třince (vlevo) a zlínský Matyáš Hamrlík.

Petr Sznapka, ČTK

Oba nevysocí hokejisté, kteří budou ve Zlíně do konce ročníku mají přinést do zlínské hry rychlost a přesnost v zakončení. „Kádr jsme si rozebrali a bylo nám jasné, máme hodně bojovných hráčů. Záměr byl proto přivést technické hráče do přečíslení, aby uměli zrealizovat šance. Věříme, že kluci budou góloví a naváží na svou významnou roli, kterou měli v minulé sezoně v Boleslavi," komentoval zlínský trenér.

Proti Třinci hráli Flynn se Zbořilem ve třetí formaci s Bedřichem Köhlerem. A byli u obou gólů domácích. „Byl to pro ně těžký první zápas, ale své možnosti naznačili. Věřím, že pomůžou. Dali jsme je k sobě, protože tak hráli i v Boleslavi. Aby ten skok k nám měli jednodušší, tak jsme je dali do dvojičky a k nim zkušeného Béďu. Samozřejmě se to může změnit, bude záležet i na zdravotním stavu hráčů. Uvidíme, jak si to sedne a kdo si s nimi nejlépe vyhoví," popisoval Jenáček.