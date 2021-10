Nejhorší zápas. Hrál jsem tužku a dá se říct, že jsem selhal, hodnotil první zápas za Zlín Oscar Flynn

V Mladé Boleslavi se trápil. V tomto ročníku odehrál jen pět utkání, ve kterých se bodově neprosadil. Výměna do Zlína má Oscara Flynna nastartovat. S premiérovým startem ve žlutomodrém dresu na ledě Třince ale 22letý útočník spokojený nebyl. Ve třetí části ve výborné pozici nedokázal srovnat na 2:2, navíc byli s parťákem Adamem Zbořilem, který do Zlína putoval výměnou za Tomáše Fořta společně s ním, při porážce 1:2 u obou inkasovaných gólů.

„Byl to můj nejhorší zápas. Fakt jsem hrál tužku. Zatím jsem hrál furt jen v Boleslavi, takže mi bude asi chvíli bude trvat, než se aklimatizuju na jiný tým. To na věci ale nic nemění. Hokej se hraje všude skoro stejný, takže se dá říct, že jsem selhal. Jsem na sebe naštvaný," vykládal Flynn.

První třetinu jste v Třinci odehráli velmi dobře a vyhráli jste ji. Ve druhé třetině se to ale zlomilo, proč?

Snažili hrát stejně, jako tu první třetinu, ale bohužel jsme na ni nenavázali, vedení neudrželi a nevezeme ani bod. Je to těžké, ale budeme se snažit navázat na výkon a v úterý porazit Pardubice.

Prohráli jste o gól. Je to bolestná porážka?

Tak to je. Oni hrají dobře, jsou už nějaké roky pospolu, vědí o sobě a v tom zakončení si počínali daleko líp než my. To asi rozhodlo.

Ve třetí třetině jste měl na hokejce vyrovnání, co chybělo abyste z mezikruží trefil lépe?

Asi jsem se trochu unáhlil. Měl jsem to vyřešit líp. Bohužel jsme to od sebe trošku odhodil. Mohli jsme mít třeba bod za prodloužení, nebo i více. Mohli jsme vyrovnat, ale zahodil jsem to.

Jak jste osobně vzal výměnu z Mladé Boleslavi do Zlína. Místo o medaile budete asi hrát o udržení, to asi není snadné, viďte?

Nikdy jsem tu změnu neplánoval, ale beru to tak, jak to je. Je to výzva a chci se prosadit i v jiném týmu. Jsem hráč Zlína a budu se snažit podávat co nejlepší výkony. I když dneska to byl nejhorší zápas můj. Fakt jsem hrál tužku.

Zleva brankář Zlína Libor Kašík, Matyáš Hamrlík ze Zlína a Ondřej Kovařčík z Třince.

Petr Sznapka, ČTK

Bylo to novým týmem?

Asi jo. Furt jsem hrál zatím jen v Boleslavi, takže mi bude asi chvíli bude trvat, než se aklimatizuju na jiný tým. To na věci ale nic nemění. Hokej se hraje všude skoro stejný, takže se dá říct, že jsem selhal. Jsem na sebe naštvaný.

Seběhla se výměna rychle?

Věděl jsem od začátku sezony, že něco není správně. Od prvního zápasu se čekalo, jaký tým to bude. Nebyl jsme z toho nadšený, ale je to tak a musím hrát dobře, abych se prosadil ve Zlíně.

Brankář Zlína Libor Kašík.

Petr Sznapka, ČTK

V jakém rozpoložení jste našel zlínskou kabinu? Přinesli jste do ní s Boleslavi lepší náladu?

To úplně nevím no... Kluci jsou podle mě v dobré náladě, zdravě naštvaní a chtějí ukázat, že na to mají a nepatří na spodek tabulky. Je to tady těžší, protože Boleslav byla v laufu. Tady je vidět, že trochu odskakují puky. Ale myslím si, že až odehrajeme nějaké dobré zápasy, tak se to může obrátit.

Zlín je momentálně oficiálně bez hlavního trenéra, jak to vnímáte?

Nevím, jak to bude dál. Máme teď jiné trenéry (Luboše Jenáčka a Martina Hamrlíka) a doufám, že to bude lepší a lepší.