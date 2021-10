Dávat víc gólů nám dělá problém, Kváča chytal výborně, zhodnotil Řepík výhru v Liberci

Jak velkou překážkou pro vás byl Petr Kváča v brance?

Je fantastický gólman, má obrovskou kvalitu. Je rychlý po ledě. Chytal výborně. Stříleli jsme, ale možná to chtělo tlačit ještě víc nahoru. Musíme se na to ještě podívat. Jeho kvality jsou však jasný. Všichni vědí, že chytá výborně.

Dvakrát jste nebezpečně střílel v přesilovce pět na tři, v prodloužení jste zase trefil horní tyčku.

V přesilovce pět na tři jsem to dvakrát špatně trefil. Byla to moje chyba, když jsem netrefil bránu. A potom v prodloužení se tam Kváča krásně přemístil a vychytal mě. Nepadá to tam, jak bych chtěl, ale musíme tomu já i ostatní jít naproti. Doufám, že se to otočí a góly začnou padat.

Jde o vydřené dva body?

Liberec byl v nějaké krizi. Ale minule vyhrál, je vidět, že má opět kvalitní tým a myslím, že se zvednou a zase budou v tabulce nahoře. Ale myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. Trochu nám v poslední době dělá problém dávat více gólů. Potřebujeme to zlepšit, jinak však výkon nebyl špatný. Jedinou kaňkou jsou možná naše vyloučení, kterých jsme měli dost. Na tom musíme zapracovat.

Vyhráli jste po dvou extraligových prohrách. Pomohla vám středeční výhra v Lize mistrů?

Byl to úplně jiný soupeř... Snažíme se připravit na každý zápas a vyhrát ho. Zápasy, kdy se nebude dařit a kdy taky prohrajeme, přijdou, těžko vyhrajeme 56 kol... Jde jen o to neudělat nějakou šňůru proher, která by nás mohla srazit dolů, aby prohry byly výjimečné. Teď nás v neděli zase čeká těžké utkání (s Karlovými Vary), připravíme se na něj, doufám, že budeme ready a zvládneme ho.

Větší prostor dostal Prymula s Vitouchem, dělají vám radost?

Hrajou dobře. Šanci chytili za pačesy a je potřeba, aby v takových výkonech pokračovali, ne-li je ještě o trochu víc zvedli. Pomáhají týmu, nejsou tam do počtu. Za to jsme rádi a doufám, že to bude pokračovat.