Kladenský blackout a šokovaný kouč Komety: Dvacet lidí z Bohnic si přijelo zahrát hokej

Byl to v první třetině docela slušný blázinec. Rytíři, do jejichž sestavy se po jednozápasové pauze způsobené zraněním vrátil hrající majitel Jaromír Jágr, sice v posledních dvou extraligových duelech vstřelili jediný gól, teď ale v úvodním dějství nasázeli Kometě hned tři. Jenže stejný počet jich i inkasovali...

„Ve třetí třetině se nám podařilo odskočit na rozdíl dvou gólů, bohužel potom přišla minuta, která nás víceméně stála zápas," kroutil hlavou asistent trenéra Kladna Jiří Burger nad 21vteřinovým blackoutem, který jeho tým potkal v 51. minutě, během nějž hosté trefami Krištofa a Zaťoviče srovnali na 5:5.

Jaromír Jágr z Kladna v zápase s Kometou.

Ondřej Hájek, ČTK

A přestože v prodloužení obrat Brňanů dokonal po úniku Horký, Jiří Kalous navzdory dvoubodovému triumfu zuřil.

„Nám to s kolegy připadalo, že chvílemi přijelo dvacet lidi z Bohnic a přišli si zahrát hokej, protože to byly momenty, kdy jsme se úplně zbláznili a dělali jsme nesmyslné věci. Byl jsem v šoku," nebral si servítky zkušený trenér.

„Nicméně se nám to podařilo obrátit a vyhrát, za což jsme rádi. To je asi jediné pozitivum, které jsme na tom zápase měli. V pátek budeme mít asi velmi důrazné pohovory," slibuje svým hráčům, že se mají na co těšit.

Hráči Brna se radují z výhry v prodloužení nad Kladnem.

Ondřej Hájek, ČTK

A po čtvrtku nemají radost ani Kladeňáci. Vzhledem k průběhu zápasu je bod málo, série proher už se protáhla na číslo 5. „Byl to vyhraný zápas, měli jsme brát tři body. Doma vést 5:3, to nemůžeme pustit. Je to naše blbost, musíme se poučit, aby se to nestávalo," prohlásil autor první branky Rytířů Adam Kubík.

Adam Kubík z Kladna se raduje ze vstřeleného gólu proti Kometě. Přihlížejí Michal Gulaši a brankář Matej Tomek z Brna.

Ondřej Hájek, ČTK

„Je to zklamání. Musíme se z toho oklepat a v neděli nás čeká další hodně těžký zápas na Spartě. Pokusíme se bodovat tam," uzavírá Burger, jehož Kladno se i v Praze bude muset obejít bez svých nejproduktivnějších obránců Baránka se Suchánkem, kteří za fauly v nedělním utkání v Mladé Boleslavi vyfasovali dvouzápasové stopky.