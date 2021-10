Tabulka je vyrovnaná, každý bod je důležitý, radoval se z výhry nad Boleslaví dvougólový Roman

V den zápasu slavil sportovní ředitel klubu Jan Peterek padesátiny. Chtěli jste mu dát vítězný dárek?

Určitě ano. Podali jsme spolehlivý výkon od začátku až do konce a všichni jsme k tomu přistoupili zodpovědně.

Oba góly jste dal z blízkosti branky, kde jste dorážel střely spoluhráčů. Tohle je váš úkol?

Přesně tyhle detaily, jakými jsou malé osobní souboje rozhodují tyhle zápasy. Už v minulém play off to bylo v semifinále s Boleslaví o takových malých soubojích, o těch dorážkách, dnes jsme si zatím znovu šli. Zápasy s Boleslaví jsou vždy hodně o bruslení, o osobních soubojích a je to už takové malé play off. Už v pátek s Pardubicemi to byl výborný zápas.

Vyšly vám nástupy do první i druhé třetiny, kdy jste v obou případech rychle skóroval. Bylo to klíčové pro osud utkání?

Šli jsme si za tím. Byli jsme velmi dobře připraveni a od začátku jsme hráli velmi aktivně. Od druhé třetiny nám to tam už napadalo, takže můžeme být rádi.

Marek Mazanec moc těžké práce neměl, ale všiml jste si jeho zákroku ve třetí třetině, kdy vyrazil hokejkou puk, mířící možná pod břevno?

Všichni na střídačce jsme mu zatleskali. Bylo to skvělé. Může to být i zákrok roku.

Ovšem tohle se o minele z v první třetiny, kdy mu málem do branky propadla střela od soupeřovy modré čáry říct nedá, že?

Osobně jsem to neviděl, ale teď už se tomu smějeme. To by opravdu zákrok roku nebyl (smích).

Ve středu jedete do Vítkovic, které jsou v tabulce o dost níž. Jaké čekáte derby?

Osobně jsem ještě derby s fanoušky nezažil, takže se velmi těším. Ale co vím tak to bylo vždy o emocích, vypjaté a vždy přišel plný stadion, takže to můžeme čekat i ve středu.