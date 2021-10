Litvínov - Třinec 2:5 Ocelářská jízda nekončí, Třinec bodoval popatnácté v řadě!

Litvínov nastoupil na lídra extraligy bez ostychu, ale přesilovkou si k vedoucí brance nepomohl. Po přelomu třetiny a několika nevyužitých šancích udeřili v početní výhodě naopak hosté: Marcinko našel zpoza branky Vránu, jenž se pokusem mezi betony nezmýlil. Inkasovaný gól domácí nabudil k ofenzivnímu snažení, z něhož vzešlo srovnání Hrbase od modré čáry.

Do druhé třetiny Oceláři vlétli a po 21 sekundách šli díky druhé Vránově trefě do vedení. To jim však příliš dlouho nevydrželo, neboť Demel ve 27. minutě z pravého kruhu vymetl horní roh branky. Následně se scénář z první části opakoval, jelikož hráči Vervy se početní výhodou protrápili a Třinečtí se v ní zásluhou Romana opět utrhli. Zvýšit náskok mohl Růžička, v úniku však Godlu nepřelstil.

Ve 42. minutě už byl domácí brankář překonaný, jenomže kotouč z čáry smolně odpálil jeden z Ocelářů. V dalším průběhu Litvínovští marně dobývali obranné pásmo úřadujících mistrů, kteří ze zabezpečené obrany přidali ještě čtvrtou branku. Jistotu patnáctého bodového zisku v řadě trefil po zaváhání v rozehrávce domácích Adámek. V závěru ještě upravil do opuštěné branky Dravecký na konečných 5:2 pro hosty.