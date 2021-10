Ml. Boleslav - Plzeň 2:1 Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali Plzeň a zabrali po čtyřech prohrách

Autor prvního gólu do sítě Plzně Martin Ševc z Mladé Boleslavi.

Domácí odvraceli pátou porážku v řadě, což pod současnými trenéry Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou ještě nikdy řešit nemuseli. Oba celky v první třetině hodně bruslily, ale šancí bylo v Mladé Boleslavi k vidění pomálu. Domácí nejvíc zahrozili při ztečovaném Kotalově nahození a při přečíslení, které zakončil nepřesnou přihrávkou na Jánošíka Fořt. Hosté Růžičku v domácí brance prakticky neohrozili, a to ani při početní výhodě během vyloučení Kelemena.

To, co nestihly oba celky za prvních dvacet minut třetiny první, se povedlo domácímu kapitánovi Ševcovi za 27 vteřin té druhé. Skóre otevřel nahozeným pukem od modré čáry, který doplachtil až za Svobodova záda. O chvíli později se zjevil před plzeňským gólmanem volný Kousal, ale blafák nedotáhl do zdárného konce. Pak se v dobré šanci ocitl ještě Kousalův parťák z lajny Najman, ale v dobré pozici trefil jenom brankáře.

Tvrdý souboj u mantinelu. Zleva Martin Ševc z Mladé Boleslavi a Michal Bulíř z Plzně.

Radek Petrášek, ČTK

Třetí třetina se hrála v rychlém tempu téměř bez přerušení. Strhující pasáž hry přišla v 54. minutě, kdy nejprve Ševc mohl přidat svůj druhý gól v zápase, ale nastřelil pouze tyčku. V podstatě z protiútoku se dostal do zakončení Kantner a přesnou střelou vyrovnal na 1:1. Mladá Boleslav si vzala vedení zpět tři a půl minuty před koncem, kdy se podruhé v zápase řítil na Svobodu Pavel Kousal a tentokrát svůj blafák provedl parádně.