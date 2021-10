Kousal setnul Liberec v poslední vteřině. Zaplať pánbůh má rakety v zadku, smál se Raška

Zda to stihl ještě před sirénou musel posvětit videorozhodčí. Kousal se prosadil po šikovně sehraném signálu. Přitom ještě chvilku předtím se spíš modlil, aby Bruslaři naopak neinkasovali. Do nájezdů totiž chybělo necelých pět vteřin a vhazovalo se v obranné třetině hostí. „Upřímně, říkal jsem si, že hlavně nesmíme gól dostat a že když prohrajeme buly, musím proti střele jít, aby to neprošlo až na gólmana," přiznal Kousal.

Liberec totiž hned po buly vstřelil svůj úvodní gól již ve druhé minutě utkání, když se trefil Vlach a stejný hráč šel na led i nyní. Jenže tentokrát vhazování vyhrál za hosty Najman a hned z buly dokázal najít Kousala. Ten ujel všem a puk dokázal v posledních desetinách vteřiny propasírovat mezi Kváčovy betony.

„Kluci to takhle sehrát chtěli. Štěstí jsme možná měli v tom, že to nebylo o vteřinu později, jinak myslím, že to bylo spíš umění," pochválil své svěřence kouč hostů Pavel Patera.

Zleva Jaroslav Vlach a Petr Jelínek z Liberce se radují z gólu.

Vít Černý, ČTK

„Oni byli docela špatně postavení, tak se na mě Najmy (Najman) jen kouknul. Takový signál jsme sehráli i dřív a vyšel nám po dlouhé době. Když jsem puk přebíral, jen jsem ze střídačky slyšel, jak na mě volají, že do konce zbývají tři vteřiny. Říkal jsem si, že to tam musím nějak plivnout a prošlo to tam," usmíval se Kousal, který vrátil Středočechy na vítěznou vlnu.

„Zaplať pánbůh má v zadku rakety," pochválil ho parťák Adam Raška. „Sledoval jsem časomíru a věděl jsem, že gól platit bude. Dvě tři desetinky vteřiny tam zbývaly," dodal.

Uprostřed Martin Faško-Rudáš z Liberce, vlevo brankář Jan Růžička a vpravo Martin Ševc z Mladé Boleslavi.

Černý Vít, ČTK

Dotírající Jaroslav Vlach již střelce zastavit nedokázal. „Boleslav to sehrála šikovněji než my. Ještě jsem tam měl souboj s Kousalem, ale věděl jsem, že do konce zbývá pár posledních vteřin a nechtěl jsem ho zbytečně faulovat," smutnil Vlach. I když Bílí Tygři prohráli, těšit je může bodový vzestup. Z posledních čtyř utkání uhráli deset bodů.

„Samozřejmě deset bodů z dvanácti možných je dobrých, ale musíme bodovat každý zápas, a hlavně doma je nesmíme ztrácet," uzavřel Vlach.