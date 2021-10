Šmída čeká operace. V prosinci či lednu by mohl být zpátky, věří Augusta

„Láďa Šmíd zítra podstoupí zákrok a někdy na konci prosince či v lednu by mohl být zpátky," prozradil po prohře s Bruslaři kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Pětatřicetiletý Šmíd naposledy nastoupil v zápase ve Vítkovicích v polovině října. Posledních pět utkání Severočechům chyběl. Na začátku tohoto týdne na sociálních sítích napsal: „Tohle moc nedělám, ale chci se zeptat... Obětovali jste někdy někdo skoro úplně všechno, jenom abyste přihlíželi tomu, jak je vám to z nějakého posr.... důvodu odebráno? Omlouvám se za sprostá slova, díky," napsal na svém účtu na Twitteru.

A v jedné z odpovědí i doplnil: „Když vše obětuješ něčemu, v co věříš, a pak ti to vyšší moc vše vezme. A ty s tím nemůžeš nic udělat," reagoval na jeden z dotazů obránce se zkušenostmi z NHL. „Ještě čekáme na vyjádření lékařů," řekl poté asistent libereckého kouče Jiří Kudrna. „Vždy, když vám takoví hráči a lídři vypadnou, je to určitě komplikace. Poznali jsme to už v minulé sezoně v play off," doplnil.

Verdikt bílých plášťů je tedy již známý: operace. Už v minulé sezoně Šmída od hokeje odstavily problémy s krční páteří, které odstranila až operace v únoru. Nyní ho čeká chirurgický zákrok opět, nesouvisí však s jeho chronickými, rok starými problémy „Musí to pro něj být těžké. Už minulý rok bojoval se zraněním a teď znovu, musí to být na hlavu," poznamenal obránce Tygrů Mislav Rosandič.

Již před sezonou liberecký odchovanec oznámil, že z rodinných důvodů hraje svou definitivně poslední sezonu. Nyní mu závěr kariéry opět zkomplikovalo zdraví.