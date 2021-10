Vytočený Jágr se opřel do fandů Kladna: Je mi smutno. Jestli jsem se na to neměl dávno vykašlat...

V aktuálním extraligovém ročníku na pozápasové rozhovory do mixzóny mezi novináře dosud nepřišel ani jednou. Po nedělní porážce 3:4 v Litvínově se však hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr ozval. A pro někoho možná překvapivě se opřel do části fanoušků hokejového Kladna. A to kvůli jejich negativním komentářům na klubových oficiálních stránkách a sociálních sítích.

Byl to zápas de facto o šest bodů. Kdyby jej hokejisté Kladna zvládli, přiblížili by se třináctému Litvínovu na rozdíl pouhého bodíku a mnohem lépe by se jim dýchalo.

Moc dobře to věděl i Jágr, s 13 kanadskými body v 17 duelech třetí nejproduktivnější hráč Rytířů.

Jaromír Jágr před brankou Litvínova.

Ondřej Hájek, ČTK

Jenže Kladno na ledě Chemiků prohrálo 3:4, zapsalo už devátou porážku z posledních jedenácti duelů, takže ztráta na Litvínov činí už sedm bodů. Spíš než po záchraně po základní části už musí Kladno koukat na poslední Zlín, aby se vyhnulo padáku o patro níž a ze čtrnáctého místa hrálo alespoň baráž o účast v nejvyšší soutěži s vítězem Chance ligy.

Což někteří fanoušci Rytířů skousávají jen těžce a svou frustraci dávají v diskuzích na internetu najevo.

„Kladeňáci, z některých vašich názorů je mi opravdu smutno. Chápu, že všichni chcete, aby mužstvo vyhrávalo, to já také. Hrajeme celou sezonu venku, mužstvo se skládalo, když většina hráčů byla rozebrána," rozepsal se Jágr na kladenském Facebooku v komentáři pod příspěvkem o zápase v Litvínově.

Jaromír Jágr.

Ondřej Hájek, ČTK

Připomínal tak, že Rytíři kvůli opravě svého zimáku museli vzít zavděk nuceným azylem v Chomutově a že letos byl nucen sestavovat kádr pro extraligu až po úspěšné baráži. Tedy v době, kdy už si ostatní týmy nejvyšší soutěže ty nejžádanější hráče dávno rozebraly.

„Momentálně máme osm hráčů zraněných, dnes se 2 vrátili (po měsíci a po dvou). Někdy nám osud nepřeje, ale já bojuji dál... A budu, dokud to půjde. Ne za sebe, ale za Kladno," pokračoval Jágr, který v Litvínově zapsal jednu asistenci a bodoval ve třetím z posledních čtyř utkání.

„Ale když čtu názory některých fandů (co vše je špatně), tak si občas říkám, jestli jsem se na to neměl dávno vykašlat, mohli jsme mít všichni klid. Hokej by tu dávno nebyl, to mi věřte," dodal Jágr, jehož Kladno má na poslední Zlín sedmibodový polštář.