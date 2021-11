Parádní gesto! Odvolaný faul? Klobouk dolů, jak se zachoval, klaní se soupeř Okálovi

Přes hořkost úterní prohry 1:2 s Libercem ale udělal velké gesto fair play Zdeněk Okál, který 51 vteřin před koncem rozhodčí sám upozornil, že nebyl faulován a odvolal signalizované vyloučení Jaroslava Vlacha v dresu Bílých Tygrů. „Trefil mě jen do ramene. Necítil bych se dobře, kdybych nepřiznal, že nešlo o vysokou hůl," říkal zlínský útočník.

Jeho počin přišel v situaci, kdy domácí tým už hrál power play ještě umocněnou přesilovkou. „Pokud bych mlčel, Liberec by šel do tří a asi by to zvětšilo naše šance na vyrovnání, ale já bych si připadal jako debil. Nemám tohle v povaze," doplnil Okál. „Fakt klobouk dolů, jak se zachoval," ocenil liberecký obránce Petr Kolmann už sedící v té chvíli na trestné lavici.

Berani si dobře uvědomují, že už pro ně začíná velmi obtížný boj o záchranu. Vždyť na třinácté místo, které ještě znamená setrvání mezi elitou, totiž nabrali výrazné čtrnáctibodové manko a navíc mají všichni zlínští rivalové ze suterénu extraligy minimálně zápas k dobru.

Musíme nasadit montérky, burcuje Okál

Pokud nenastane výrazné zlepšení v hokejovém projevu zlínského mužstva, bude pro ně dost složité i vytáhnout se alespoň na čtrnácté místo znamenající baráž proti vítězi první ligy. „Musíme nasadit montérky a ještě bojovat, co to půjde. Velká bída je to ale v koncovce," tvrdí Okál.

Brankář Daniel Huf ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Od začátku října dal Zlín pouze dvakrát víc než gól, rovněž libereckého Kváču překonal z dvaadvaceti střel pouze jednou, když Trška jen korigoval nepříznivé skóre. Na psychice domácích se hodně podepsala branka obdržená už po 49 sekundách druhého dějství.

„Jakmile dostaneme gól, dáváme hlavu dolů. Navíc jsme zase zazdili pět přesilovek. Musíme se daleko víc tlačit do branky, to jsou noty, podle nichž je nutné hrát," uvažoval Okál.