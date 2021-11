Litvínov - Sparta 3:2 Sparta se topí v krizi! Série porážek už narostla na osm zápasů

Sparťané přitom začali velmi dobře. Dvě velké šance si hned v úvodu vypracovali Horák a po něm i kapitán Řepík, ale Godla v obou případech podržel domácí mužstvo. Litvínov pak sice nevyužil přesilovku, ale dostal se díky ní více do hry a nápor Pražanů slábl. Tím spíš, když v 11. minutě otevřel skóre z dorážky první brankou v extralize zkušený americký útočník Latta.

Hrbas v další početní výhodě Severočechů orazítkoval brankovou konstrukci. V polovině 15. minuty se hosté opět provinili proti pravidlům a tentokrát už za nedisciplinovanost pykali: Horáka poslal předčasně zpět do hry po 65 sekundách bývalý sparťan Kudrna, poté co těsně před brankovištěm přesměroval skvělou Irvingovu nabídku. Godla pak vychytal Doležala a domácí odcházeli do kabin s dvoubrankovým vedením.

Litvínovský brankář Denis Godla.

Ondřej Hájek, ČTK

Trápící se Pražané měli velkou možnost vrátit se zpět do hry hned ve 23. minutě, kdy měli k dispozici téměř minutovou přesilovku pět na tři. Sehráli ji ale bídně a Godlu vůbec neohrozili. Následovaly však další prohřešky na straně domácích a těsně před polovinou základní hrací doby už se hosté dočkali. Chlapíkův pokus byl sice ještě zablokován, ale k puku se ihned dostal Horák a snížil.

(Zleva) Erik Thorell a Roman Horák ze Sparty se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Litvínovští vzápětí špatně vystřídali a Sparta byla blízko vyrovnání, jenže Řepíkův pokus skončil na tyčce. Ve 35. minutě fauloval Jurčina, hosté sice přestáli oslabení bez úhony, jenže v pokračujícím náporu Severočechů skvěle přidržel kotouč Hübl, počkal si na rozjetého Jarůška a další bývalý sparťan vrátil týmu Vervy dvoubrankový náskok.

Na začátku třetí části vychytal Neužil pohotovým zákrokem Estephana a i v dalším průběhu držel hosty v naději na zvrat. Domácí ale drželi slibné vedení až do závěru. Střídačka Sparty sáhla už tři a půl minuty před koncem ke hře bez gólmana. Gerhát minul bekhendem prázdnou branku a v čase 57:40 snížil ranou bez přípravy z kruhu Řepík. V posledních sekundách navíc jeli Pražané tři na jednoho, jenže Řepík nedokázal nahrát přes obětavě bránícího Hrbase.

Ve čtvrtek Pražané zvěstovali návrat kouče Miloslava Hořavy, který stejně jako v minulé sezoně vytvoří rovnocenný trenérský tandem s dosavadní šéfem střídačky Josefem Jandačem. V Litvínově ale Hořava ještě k dispozici nebyl, obnovená premiéra ho čeká v neděli v Brně.