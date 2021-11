Sparťan Polášek: Hanba, co předvádíme! Takovou žumpu si nemůžeme dovolit

Mizérie hokejové Sparty nebere konce. Ve čtvrtek Pražané v Litvínově (2:3) zapsali už osmou porážku v řadě. Pokud v neděli padnou i na ledě Komety, vyrovnají svou nejdelší sérii porážek v novodobé historii klubu. „Můžu se jen omluvit našim fanouškům, protože to, co předvádíme, je hanba,“ nebral si servítky obránce Adam Polášek.

Kde jinde ukončit hrůzostrašnou šňůru nezdarů, než právě v Litvínově? mohli si sparťané říkat před cestou na sever Čech. Vždyť na ledě Vervy prohráli naposledy v říjnu 2017, od té doby zapsali sedm triumfů v řadě.

Jenže tahle série je u konce, naopak ta aktuální bez vyhraného zápasu se zase protáhla. Už na číslo 8. A tak Spartě patří v tabulce až deváté místo, navíc jen s tříbodovým polštářem na dvanácté Vítkovice.

Zleva Andrej Kudrna z Litvínova, Michal Moravčík ze Sparty a brankář Jakub Neužil.

Ondřej Hájek, ČTK

„V Litvínově nám vybouchla obrana i útok. Dostáváme góly, na kterých si můžeme krásně ukázat, kde se co pos*alo, ale zase využijeme jedinou přesilovku. Máme tolik šancí, nastřelíme tyčku, máme přečíslení a nejsme schopni dát gól," hledal Polášek pro oficiální stránky klubu příčiny dalšího nezdaru.

Sparta přitom v Litvínově nezačala špatně, vytvořila si několik šancí, přesto po úvodní třetině prohrávala 0:2. „Zase si to pose*eme dvěma vyloučeními, která nás srazí dolů. A pak už řešíme to, co u nás řešíme už čtrnáct dní," řekl zkušený 30letý zadák, který v roce 2018 startoval na ZOH v Pchjongčchangu i MS v Dánsku.

Nálada ve sparťanské kabině je pochopitelně pod psa. „O čem se ale bavíme v šatně, na to vám neřeknu ani slovo. Máme tým, kterému se tohle nemůže stávat! Nevím, co nám pomůže, takovou žumpu si prostě nemůžeme dovolit," neskrýval Polášek svou nespokojenost.

Impulsem pro Spartu by mohl být návrat trenéra Miloslava Hořavy. Ten znovu vytvoří rovnocenný tandem s Josefem Jandačem. V minulé sezoně klub dovedli k vítězství v základní části, v semifinále play off pak Sparta vypadla s Libercem.

„Očividně se musí něco změnit. Pana Hořavu známe, víme, co může do týmu donést a jeho příchod by nám mohl pomoci. Je to člověk, který si zakládá na přístupu a principech. Tohle každého hráče jenom posune, když pochopí, že mu chce pomoci," míní Polášek.

(Zleva) Giorgio Estephan, Patrik Zdráhal a Andrej Kudrna z Litvínova se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

V Litvínově Hořava na sparťanské střídačce ještě chyběl, postaví se na ni až v neděli v Brně. „Čím víc hlav, tím více rozumu. Zkušenosti máme z minulé sezony, bude mít určitě přínos pro celou obranu i oslabení, ve kterých hrozně hoříme. Když zajedeme do starých kolejí z minulého roku, pomůže nám to," věří Polášek.